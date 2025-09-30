Porsche Cayenne Electric: tanta tecnologia e personalizzazione

La Cayenne Electric trasforma l’abitacolo in uno spazio sensitivo ed esperienziale, riuscendo a combinare il DNA sportivo di Porsche con l’innovazione digitale. Al centro si trova il nuovo Flow Display, lo schermo più grande mai installato su una vettura del produttore tedesco. Si tratta di un display curvo, molto ben integrato e intuitivo nel suo utilizzo. Ci sono poi diverse soluzioni di comfort che mirano ad alzare l’asticella, come i sedili posteriori regolabili elettricamente, il riscaldamento delle superfici e i Mood Modes, che migliorano l’esperienza generale a bordo. Ci sono poi elementi come una rinnovata gamma colori, materiali e dettagli che permette vastissime opportunità di personalizzazione.

MASSIMO LIVELLO DI COMFORT

Tutti gli occupanti della vettura possono contare su livelli di spazio e comfort sensibilmente maggiorati. I sedili posteriori sono regolabili elettronicamente di serie, consentendo una regolazione flessibile dalla posizione di comfort alla modalità di carico. I nuovi Mood Modes permettono di coordinare luce, clima, suono e funzioni dei sedili al fine di creare diverse atmosfere distintive – sia per favorire relax e concentrazione, che per esaltare l’esperienza di guida, godendo delle potenzialità del veicolo.

Il tetto panoramico scorrevole slancia l’abitacolo e crea una sensazione di spaziosità: si tratta del più grande tetto in vetro mai montato su una Porsche. Nella parte anteriore si apre come un classico tetto scorrevole, mentre l’intera superficie può passare dalle impostazioni “Clear" a “Matte" tramite un film a cristalli liquidi controllato elettricamente. Ci sono poi due ulteriori modalità semitrasparenti che permettono di avere due livelli di opacità: Semi (40%) e Bold (60%).

Un altro punto su cui la Casa di Stoccarda vuole puntare è il nuovo riscaldamento delle superfici, che non solo riscalda i sedili, ma anche aree di contatto come i braccioli e alcune sezioni dei pannelli porta. Il tutto si traduce in un’atmosfera piacevole e accogliente in tutto l’abitacolo con una maggiore efficienza e una migliorata distribuzione.

GRANDE PERSONALIZZAZIONE

IL NUOVO FLOW DISPLAY

Prima d’ora nessuna Cayenne era stata in grado dicome può fare il nuovo modello elettrico. I clienti possono optare per una tra le. Le possibilità di adattamento dell’abitacolo alle proprie esigenze e ai propri gusti sono quindi – quasi – illimitate. La Cayenne Electric amplia le possibilità di personalizzazione concome Magnesium Grey, Lavender e Sage Grey, oltre all’opzione Race-Tex con tessuto Pepita per interni senza pelle. Unacon cuciture a contrasto e accenti cromatici, valorizza ulteriormente l’abitacolo. Grazie a Porsche Exclusive Manufaktur e al programma Sonderwunsch, i clienti possono spingersi fino a creareraggiungendo un livello di individualità mai visto prima su un SUV Porsche.

INTEGRAZIONE CON L’IA

Per quanto riguarda la digitalizzazione il nuovo display segna un traguardo. Al centro si trova il, uno schermo OLED che, insieme ad altri schermi, offre laIl quadro strumenti completamente digitale, conpermette di avere una chiara visualizzazione delle informazioni di marcia.Ilmesso a disposizione come optional per il passeggero poi offre grande livello di intrattenimento e controllo delle app, oltre allo streaming video. Per la prima volta, la Cayenne Electric offre unche proietta indicazioni di guida direttamente nel campo visivo del conducente, con un’Ci sono poi elementi come iche contribuiscono al raggiungimento di un’cinque schermi colore predefiniti trasformano display e strumentazione, facendo dell’interfaccia stessa un elemento di design che arricchisce materiali e finiture tradizionali.

Un altro punto di forza della nuova Cayenne Electric è inoltre rappresentato dall’, il quale comprende in modo affidabile istruzioni complesse e domande successive spontaneeIlpermette di controllare funzioni di comfort come climatizzazione, riscaldamento sedili, illuminazione ambientale e Mood Modes con semplici comandi vocali. Indirizzi, punti di interesse e informazioni sul trafficoe può riprodurre contenuti multimediali come servizi di streaming o stazioni radio su richiesta. Infine, con il, smartphone e smartwatch diventano chiavi digitali: grazie alla tecnologia UWB, la Cayenne Electric si apre e si chiude automaticamente all’arrivo o alla partenza. La chiave può esseree condivisa con fino a sette persone.