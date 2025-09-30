Genesis GV60 Magma: si avvicina il debutto del SUV elettrico sportivo ad alte prestazioni

Dopo il concept presentato in occasione del Salone Internazionale di New York 2024 e il video dei test al N ürburgring, la Genesis GV60 Magma ha completato il programma dei collaudi e si prepara al debutto come primo modello ad alte prestazioni del marchio coreano.

Prestazioni e dettagli esclusivi per la GV60 Magma

Il percorso di sviluppo ha previsto ambienti estremi in diverse parti del mondo, con l’obiettivo di garantire un equilibrio tra prestazioni sportive e comfort di guida. I test sono iniziati nel freddo di Arjeplog, in Svezia, quindi nel caldo della California e sulle strade ad alta quota della Nuova Zelanda, fino alla fase finale in Corea, dove l’auto è stata messa alla prova sia nella guida quotidiana sia in pista all’Inje Speedium Circuit.

La GV60 Magma rappresenta una novità importante perché segna l’avvio della gamma sportiva Magma che in futuro sarà estesa ad altri modelli Genesis. L’intento dichiarato è di differenziare l’offerta rispetto alle sorelle Hyundai Ioniq 5 N e Kia EV6 GT con un approccio più raffinato, capace di unire lusso e dinamica di guida.

Il design riprende molti elementi del concept presentato nel 2024. Il frontale è caratterizzato dai fari che sfruttano la tecnologia Micro Lens Array introdotta con il recente restyling della GV60 e da un paraurti ridisegnato con ampie prese d’aria che hanno anche una funzione tecnica, in quanto migliorano il raffreddamento di batteria, motore e impianto frenante. Sul tetto sono presenti pinne aerodinamiche che guidano i flussi verso la parte posteriore, dove uno spoiler attivo e un paraurti rivisto completano l’insieme. I cerchi, che nel concept erano da 21” in titanio con dischi aero, potrebbero arrivare in produzione con una misura da 20”, più vicina a quella della Hyundai Ioniq 5 N.

