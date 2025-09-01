Omoda & Jaecoo all'IAA Mobility 2025 di Monaco con due novità

Al prossimo Salone Internazionale dell’Auto, IAA Mobility di Monaco di Baviera, che si terrà tra il 9 e il 12 settembre 2025, Omoda & Jaecoo presenterà tutte le ultime novità in arrivo sul mercato europeo in una conferenza stampa fissata il 9 settembre alle ore 11.30. Insieme ai prodotti già commercializzati, Omoda 7 e Jaecoo 5 faranno il loro ingresso in scena e avranno modo di farsi conoscere in prima battuta. Ci sarà inoltre la possibilità per i visitatori di provare su strada Omoda 5 BEV, Jaecoo 7 Super Hybrid e Omoda 9 Super Hybrid.

OMODA 7

Omoda 7 è ilprogettato per i cosiddetti, una generazione di consumatori attenti a tecnologia, estetica e qualità della vita. Il design di Omoda 7 nasce dal: forme tese, giochi di luce dinamici e un abitacolo che punta a coinvolgere i sensi. Al centro spicca uno schermo mobile daaffiancato da un impianto HiFi aOgni passeggero può dialogare con il sistema di bordo grazie al riconoscimento vocale a quattro zone, che rende l’

Il comfort è uno dei punti forti: vetri doppi, sospensioni evolute e sedili con funzione di massaggio contribuiscono a creare un ambiente silenzioso e rilassante. Le tecnologie NEO arricchiscono il viaggio con un approccio multisensoriale, pensato per trasformare ogni spostamento in un momento di benessere ed esplorazione.

Con Omoda 7 il brand vuole far passare la propria filosofia in un’auto che invita a uscire dagli schemi della routine urbana, con uno stile che unisce tecnologia, fluidità ed emozione.

JAECOO 5

Debuttato al MiMo Milano-Monza Motor Show 2025, Jaecoo 5 è ilpensato per chi ama muoversi con libertà e non vuole rinunciare al contatto con la natura. Con i suoie linee ispirate al mondo outdoor, viene proposto in tre versioni:ed, tutte con la trazione alle ruote anteriori.

Lo stile è da subito riconoscibile: frontale con griglia verticale a effetto cascata, tetto black gloss e un abitacolo rifinito in ecopelle atossica certificata. L’interno unisce praticità e comfort: un tetto panoramico da 1,45 metri quadri, un bagagliaio da 480 litri (che arriva a 1.180 litri con i sedili abbattuti) e oltre 35 vani portaoggetti, pensati anche per chi viaggia con animali domestici.

Dal punto di vista tecnico, Jaecoo 5 adotta sospensioni indipendenti, un telaio ad alta rigidità e sei modalità di guida, così da adattarsi senza problemi a diversi tipi di percorso. A bordo, l’infotainment combina un quadro strumenti integrato, un grande display centrale verticale e un’illuminazione ambientale regolabile con una tavolozza di 16 milioni di colori.

L’arrivo nelle concessionarie italiane è previsto per settembre 2025.