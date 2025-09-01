Omoda & Jaecoo all'IAA Mobility 2025 di Monaco con due novità
Al Salone dell'Auto di Monaco, Omoda & Jaecoo porterà due vetture pronte a debuttare nel mercato europeo: Omoda 7 e Jaecoo 5
Al prossimo Salone Internazionale dell’Auto, IAA Mobility di Monaco di Baviera, che si terrà tra il 9 e il 12 settembre 2025, Omoda & Jaecoo presenterà tutte le ultime novità in arrivo sul mercato europeo in una conferenza stampa fissata il 9 settembre alle ore 11.30. Insieme ai prodotti già commercializzati, Omoda 7 e Jaecoo 5 faranno il loro ingresso in scena e avranno modo di farsi conoscere in prima battuta. Ci sarà inoltre la possibilità per i visitatori di provare su strada Omoda 5 BEV, Jaecoo 7 Super Hybrid e Omoda 9 Super Hybrid.
OMODA 7
Omoda 7 è il nuovo crossover globale di Omoda & Jaecoo progettato per i cosiddetti Neo-Trendy Lohas, una generazione di consumatori attenti a tecnologia, estetica e qualità della vita. Il design di Omoda 7 nasce dal concept “Art in motion X": forme tese, giochi di luce dinamici e un abitacolo che punta a coinvolgere i sensi. Al centro spicca uno schermo mobile da 15,6 pollici, affiancato da un impianto HiFi a 12 altoparlanti. Ogni passeggero può dialogare con il sistema di bordo grazie al riconoscimento vocale a quattro zone, che rende l’esperienza più personale e intuitiva.
Il comfort è uno dei punti forti: vetri doppi, sospensioni evolute e sedili con funzione di massaggio contribuiscono a creare un ambiente silenzioso e rilassante. Le tecnologie NEO arricchiscono il viaggio con un approccio multisensoriale, pensato per trasformare ogni spostamento in un momento di benessere ed esplorazione.
Con Omoda 7 il brand vuole far passare la propria filosofia in un’auto che invita a uscire dagli schemi della routine urbana, con uno stile che unisce tecnologia, fluidità ed emozione.
JAECOO 5
Debuttato al MiMo Milano-Monza Motor Show 2025, Jaecoo 5 è il nuovo SUV compatto di Omoda & Jaecoo, pensato per chi ama muoversi con libertà e non vuole rinunciare al contatto con la natura. Con i suoi 4,38 metri di lunghezza e linee ispirate al mondo outdoor, viene proposto in tre versioni: benzina, ibrida HEV ed elettrica, tutte con la trazione alle ruote anteriori.
Lo stile è da subito riconoscibile: frontale con griglia verticale a effetto cascata, tetto black gloss e un abitacolo rifinito in ecopelle atossica certificata. L’interno unisce praticità e comfort: un tetto panoramico da 1,45 metri quadri, un bagagliaio da 480 litri (che arriva a 1.180 litri con i sedili abbattuti) e oltre 35 vani portaoggetti, pensati anche per chi viaggia con animali domestici.
Dal punto di vista tecnico, Jaecoo 5 adotta sospensioni indipendenti, un telaio ad alta rigidità e sei modalità di guida, così da adattarsi senza problemi a diversi tipi di percorso. A bordo, l’infotainment combina un quadro strumenti integrato, un grande display centrale verticale e un’illuminazione ambientale regolabile con una tavolozza di 16 milioni di colori.
L’arrivo nelle concessionarie italiane è previsto per settembre 2025.