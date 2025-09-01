Audi, sta arrivando una nuova sportiva. Un leak svela in anticipo le forme del concept

Che Audi stesse lavorando ad una nuova sportiva, erede, almeno nello spirito, della TT non è certo una novità. Al Salone di Monaco che aprirà i battenti tra pochi giorni, la casa dei 4 anelli porterà un concept che probabilmente anticiperà questo nuovo modello che arriverà in futuro e su cui c’è molto curiosità. Sebbene il pubblico dovrà pazientare la prossima settimana per vedere dal vero il concept, la presentazione è in realtà attesa per domani 2 settembre. A stuzzicare ulteriormente la curiosità dietro a questo modello ci ha pensato un leak, un’immagine condivisa probabilmente per errore dai social media canadesi dell’azienda che sembra mostrare il profilo di questa nuova sportiva. La foto è stata poi rapidamente rimossa ma si sa che al giorno d’oggi c’è sempre qualcuno più rapido di tutti nell’intercettare il contenuto e condividerlo in rete. L’immagine è infatti stata poi diffusa dagli account Instagram Wilcoblok e Cochespias, specializzati nelle anteprima dei nuovi modelli.

PRONTA AL DEBUTTO

Il design del concept combina curve morbide e linee più nette e sembra presentare richiami non solo all’iconica Audi TT ma pure al particolarissimo concept Type 00 di Jaguar. Ovviamente appena la sportiva debutterà ufficialmente avremo un’idea molto più chiara sul suo design. Tuttavia a giudicare dalle linee lungo il tetto, c’è la possibilità che il concept possa presentare un tetto retrattile, forse una soluzione in stile Targa. Il passo è corto, il che suggerisce che probabilmente si tratterà di una vettura a due posti. Motore elettrico o endotermico? Pare che si tratterà di un modello elettrico che erediterà buona parte della sua tecnologia della nuova Porsche Boxster elettrica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ᴡɪʟᴄᴏ ʙʟᴏᴋ (@wilcoblok)

In ogni caso, Audi si sta apprestando a svelare qualcosa di davvero molto interessante e che aprirà le porte ad un modello ad alte prestazioni che arriverà in futuro. Ovviamente ne sapremo molto di più nella serata di domani quando il concept sarà ufficialmente portato al debutto.