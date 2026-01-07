I migliori additivi per l'auto: le offerte per avere motore, iniettori e FAP più efficienti

Possiamo prenderci cura della nostra auto in diverso modo. Non solo con un utilizzo attento e prevedendo la regolare manutenzione, ma anche utilizzando una serie di prodotti pensati appositamente per migliorare le prestazioni del motore e dei vari componenti. Con il passare del tempo, infatti, nel motore e nel sistema di alimentazione si formano depositi di carbonio e residui di vario tipo. Questi accumuli possono compromettere il funzionamento di alcuni impianti, aumentare consumi ed emissioni e ridurre le prestazioni. Una possibile soluzione arriva dagli additivi, prodotti formulati per sciogliere e rimuovere queste incrostazioni. Un uso regolare degli additivi permette di ripristinare l’efficienza della combustione, ridurre i consumi, prevenire l’usura del sistema di alimentazione e facilitare le partenze a freddo. Vediamo quali sono quelli più importanti da usare.

Le soluzioni per mantenere in forma la propria auto

Uno dei primi additivi cui fare riferimento è il LIQUI MOLY Pro-Line. Si tratta di un additivo, in offerta a meno di 20€, da utilizzare prima di ogni cambio dell’olio. È un prodotto pensato per pulire a fondo l’interno del motore in quanto rimuove morchie, lacche e altri residui che si accumulano nel tempo su pistoni, anelli e componenti metallici.

Aiuta a ripristinare la pressione di compressione, migliora la lubrificazione e protegge le parti interne dalla corrosione. L’uso regolare riduce l’attrito e contribuisce a mantenere stabili le prestazioni.

Un altro prodotto molto valido è il protettivo Arexons per la pulizia degli iniettori. In offerta su Amazon a meno di 10€, è formulato per i motori a benzina e pulisce e disincrosta gli iniettori, ripristina la corretta nebulizzazione e migliora l’efficienza della combustione.

Grazie a questo additivo è possibile eliminare i problemi di accensione e riduce il consumo medio di carburante. È ideale sia per un trattamento di pulizia periodica sia per risolvere irregolarità nell’erogazione o perdita di potenza.

Il pulitore 5 in 1 Bardahl, in offerta su Amazon con il 41% di sconto, è un additivo multifunzione indicato per la pulizia completa del sistema di alimentazione.

Agisce su iniettori, valvole, turbo, catalizzatore e valvola EGR senza necessità di smontaggio e migliora l’efficienza del motore, riduce consumi e depositi, e aiuta a mantenere stabili le emissioni. Può essere usato sia come trattamento preventivo che come intervento correttivo.

Infine il Bardahl DPF Cleaner, disponibile con il 59% di sconto. È un pulitore pensato per i motori diesel e si occupa di rigenerare e mantenere pulito il filtro antiparticolato. Questo prodotto riduce la temperatura necessaria per la rigenerazione, facilitando il processo anche su veicoli che fanno tragitti brevi, quello maggiormente esposti all’intasamento del FAP.

In questo modo si evitano intasamenti e si allunga la vita del filtro contribuendo a mantenere basse le emissioni.