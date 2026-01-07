I migliori additivi per l'auto: le offerte per avere motore, iniettori e FAP più efficienti
Con questi prodotti è possibile mantenere puliti ed efficienti diversi impianti della propria auto.
Possiamo prenderci cura della nostra auto in diverso modo. Non solo con un utilizzo attento e prevedendo la regolare manutenzione, ma anche utilizzando una serie di prodotti pensati appositamente per migliorare le prestazioni del motore e dei vari componenti. Con il passare del tempo, infatti, nel motore e nel sistema di alimentazione si formano depositi di carbonio e residui di vario tipo. Questi accumuli possono compromettere il funzionamento di alcuni impianti, aumentare consumi ed emissioni e ridurre le prestazioni. Una possibile soluzione arriva dagli additivi, prodotti formulati per sciogliere e rimuovere queste incrostazioni. Un uso regolare degli additivi permette di ripristinare l’efficienza della combustione, ridurre i consumi, prevenire l’usura del sistema di alimentazione e facilitare le partenze a freddo. Vediamo quali sono quelli più importanti da usare.
Le soluzioni per mantenere in forma la propria auto
Uno dei primi additivi cui fare riferimento è il LIQUI MOLY Pro-Line. Si tratta di un additivo, in offerta a meno di 20€, da utilizzare prima di ogni cambio dell’olio. È un prodotto pensato per pulire a fondo l’interno del motore in quanto rimuove morchie, lacche e altri residui che si accumulano nel tempo su pistoni, anelli e componenti metallici.
LIQUI MOLY Pro-Line Lava motore, 500 ml, Additivo all’olio, SKU: 2427
Aiuta a ripristinare la pressione di compressione, migliora la lubrificazione e protegge le parti interne dalla corrosione. L’uso regolare riduce l’attrito e contribuisce a mantenere stabili le prestazioni.
Un altro prodotto molto valido è il protettivo Arexons per la pulizia degli iniettori. In offerta su Amazon a meno di 10€, è formulato per i motori a benzina e pulisce e disincrosta gli iniettori, ripristina la corretta nebulizzazione e migliora l’efficienza della combustione.
Arexons Additivo Benzina Pulitore Iniettori, 250 ml, Protettivo, Adatto per Motori Benzina, Protegge da Ruggine e Corrosioni, Migliora le Prestazioni del Motore
Grazie a questo additivo è possibile eliminare i problemi di accensione e riduce il consumo medio di carburante. È ideale sia per un trattamento di pulizia periodica sia per risolvere irregolarità nell’erogazione o perdita di potenza.
Il pulitore 5 in 1 Bardahl, in offerta su Amazon con il 41% di sconto, è un additivo multifunzione indicato per la pulizia completa del sistema di alimentazione.
Bardahl – Pulitore 5 in 1 Diesel, Additivo Multifunzionale per la Completa Pulizia dei Motori a Gasolio, Aumenta la Potenza e le Prestazioni, 500 ml
Agisce su iniettori, valvole, turbo, catalizzatore e valvola EGR senza necessità di smontaggio e migliora l’efficienza del motore, riduce consumi e depositi, e aiuta a mantenere stabili le emissioni. Può essere usato sia come trattamento preventivo che come intervento correttivo.
Infine il Bardahl DPF Cleaner, disponibile con il 59% di sconto. È un pulitore pensato per i motori diesel e si occupa di rigenerare e mantenere pulito il filtro antiparticolato. Questo prodotto riduce la temperatura necessaria per la rigenerazione, facilitando il processo anche su veicoli che fanno tragitti brevi, quello maggiormente esposti all’intasamento del FAP.
Bardahl – Dpf Cleaner, Additivo per Gasolio, Pulisce e Libera da Intasamenti Il Filtro Antiparticolato, Aumenta la Durata di FAP e Dpf, per Motori Diesel, 250 ml
In questo modo si evitano intasamenti e si allunga la vita del filtro contribuendo a mantenere basse le emissioni.