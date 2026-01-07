World Car of the Year 2026, ecco le auto finaliste: niente da fare per l'Alfa Romeo Junior

Sono 10 le auto finaliste che si contenderanno il prestigioso premio World Car of the Year 2026 che sarà assegnato il primo aprile in occasione del Salone dell’Auto di New York. Una giuria composta da 98 giornalisti del settore automobilistico provenienti da 33 Paesi ha votato e ha scelto le auto finaliste. Ma i World Car Awards prevedono anche premi per delle specifiche categorie. Dunque, la giuria ha scelto anche i modelli che si contenderanno il premio nelle categorie World Electric Vehicle, World Luxury Car, World Performance Car, World Urban Car e World Car Design of the Year.

WORLD CAR OF THE YEAR 2026: ECCO LE AUTO IN FINALE

Dunque, quali sono le auto che si contenderanno il World Car of the Year 2026?

Audi Q5 / SQ5

BMW iX3

BYD Seal 6 DM-i

Hyundai Ioniq 9

Hyundai Palisade

Kia EV4

Kia EV5

Mercedes-Benz CLA

Nissan Leaf

Toyota RAV4

Vale la pena di notare che il Gruppo Hyundai ha il maggior numero di auto in gara e lo scorso anno a vincere fu la KIA EV3. Niente Italia. Nella lista iniziale era presente l’Alfa Romeo Junior che però non è riuscita ad arrivare tra le auto finaliste (presente invece tra le finaliste della categoria World Urban Car). Andiamo adesso a vedere le finaliste per le altre categorie.

WORLD ELECTRIC VEHICLE 2026

Audi A6 e-tron / S6 e-tron

BMW iX3

Hyundai Ioniq 9

Mercedes-Benz CLA

Nissan Leaf

WORLD LUXURY CAR 2026

Audi A6 e-tron / S6 e-tron

Audi A6/S6

Cadillac Vistiq

Lucid Gravity

Volvo ES90

WORLD PERFORMANCE CAR 2026

BMW M2 CS

Chevrolet Corvette E-Ray

Defender OCTA

Hyundai Ioniq 6 N

Mercedes-AMG GT 63 Pro

WORLD URBAN CAR 2026

Alfa Romeo Junior

Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV

Firefly

Hyundai Venue

Wuling Binguo / Ari Poly

WORLD CAR DESIGN OF THE YEAR 2026