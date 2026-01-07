Cerca

World Car of the Year 2026, ecco le auto finaliste: niente da fare per l'Alfa Romeo Junior

Il premio sarà assegnato al Salone dell'Auto di New York; nella lista delle finaliste del World Car of the Year 2026 non c'è alcun modello italiano

World Car of the Year 2026, ecco le auto finaliste: niente da fare per l'Alfa Romeo Junior
Vai ai commenti
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Pubblicato il 7 gen 2026

Sono 10 le auto finaliste che si contenderanno il prestigioso premio World Car of the Year 2026 che sarà assegnato il primo aprile in occasione del Salone dell’Auto di New York. Una giuria composta da 98 giornalisti del settore automobilistico provenienti da 33 Paesi ha votato e ha scelto le auto finaliste. Ma i World Car Awards prevedono anche premi per delle specifiche categorie. Dunque, la giuria ha scelto anche i modelli che si contenderanno il premio nelle categorie World Electric Vehicle, World Luxury Car, World Performance Car, World Urban Car e World Car Design of the Year.

  1. WORLD CAR OF THE YEAR 2026: ECCO LE AUTO IN FINALE
  2. WORLD ELECTRIC VEHICLE 2026
  3. WORLD LUXURY CAR 2026
  4. WORLD PERFORMANCE CAR 2026
  5. WORLD URBAN CAR 2026
  6. WORLD CAR DESIGN OF THE YEAR 2026

WORLD CAR OF THE YEAR 2026: ECCO LE AUTO IN FINALE

Dunque, quali sono le auto che si contenderanno il World Car of the Year 2026?

  • Audi Q5 / SQ5
  • BMW iX3
  • BYD Seal 6 DM-i
  • Hyundai Ioniq 9
  • Hyundai Palisade
  • Kia EV4
  • Kia EV5
  • Mercedes-Benz CLA
  • Nissan Leaf
  • Toyota RAV4

Vale la pena di notare che il Gruppo Hyundai ha il maggior numero di auto in gara e lo scorso anno a vincere fu la KIA EV3. Niente Italia. Nella lista iniziale era presente l’Alfa Romeo Junior che però non è riuscita ad arrivare tra le auto finaliste (presente invece tra le finaliste della categoria World Urban Car). Andiamo adesso a vedere le finaliste per le altre categorie.

WORLD ELECTRIC VEHICLE 2026

  • Audi A6 e-tron / S6 e-tron
  • BMW iX3
  • Hyundai Ioniq 9
  • Mercedes-Benz CLA
  • Nissan Leaf

WORLD LUXURY CAR 2026

  • Audi A6 e-tron / S6 e-tron
  • Audi A6/S6
  • Cadillac Vistiq
  • Lucid Gravity
  • Volvo ES90

WORLD PERFORMANCE CAR 2026

  • BMW M2 CS
  • Chevrolet Corvette E-Ray
  • Defender OCTA
  • Hyundai Ioniq 6 N
  • Mercedes-AMG GT 63 Pro

WORLD URBAN CAR 2026

  • Alfa Romeo Junior
  • Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV
  • Firefly
  • Hyundai Venue
  • Wuling Binguo / Ari Poly

WORLD CAR DESIGN OF THE YEAR 2026

  • Firefly
  • Kia PV5
  • Lynk & Co 08
  • Mazda 6e / EZ-6
  • Volvo ES90

Ti potrebbe interessare:
Xpeng, ecco come l'AI ha permesso di ridurre rumore e vibrazioni delle auto range extender
Mercato Auto
2
Addio EQS: la prossima generazione della Mercedes Classe S avrà anche la versione elettrica
Mercato Auto
Un V8 cinese al CES 2026, ecco il nuovo motore di Great Wall Motor
Mercato Auto
Xiaomi SU7 si aggiorna per il 2026, ecco come cambia: più potenza e autonomia
Mercato Auto
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.