World Car of the Year 2026, ecco le auto finaliste: niente da fare per l'Alfa Romeo Junior
Il premio sarà assegnato al Salone dell'Auto di New York; nella lista delle finaliste del World Car of the Year 2026 non c'è alcun modello italiano
Sono 10 le auto finaliste che si contenderanno il prestigioso premio World Car of the Year 2026 che sarà assegnato il primo aprile in occasione del Salone dell’Auto di New York. Una giuria composta da 98 giornalisti del settore automobilistico provenienti da 33 Paesi ha votato e ha scelto le auto finaliste. Ma i World Car Awards prevedono anche premi per delle specifiche categorie. Dunque, la giuria ha scelto anche i modelli che si contenderanno il premio nelle categorie World Electric Vehicle, World Luxury Car, World Performance Car, World Urban Car e World Car Design of the Year.
WORLD CAR OF THE YEAR 2026: ECCO LE AUTO IN FINALE
Dunque, quali sono le auto che si contenderanno il World Car of the Year 2026?
- Audi Q5 / SQ5
- BMW iX3
- BYD Seal 6 DM-i
- Hyundai Ioniq 9
- Hyundai Palisade
- Kia EV4
- Kia EV5
- Mercedes-Benz CLA
- Nissan Leaf
- Toyota RAV4
Vale la pena di notare che il Gruppo Hyundai ha il maggior numero di auto in gara e lo scorso anno a vincere fu la KIA EV3. Niente Italia. Nella lista iniziale era presente l’Alfa Romeo Junior che però non è riuscita ad arrivare tra le auto finaliste (presente invece tra le finaliste della categoria World Urban Car). Andiamo adesso a vedere le finaliste per le altre categorie.
WORLD ELECTRIC VEHICLE 2026
- Audi A6 e-tron / S6 e-tron
- BMW iX3
- Hyundai Ioniq 9
- Mercedes-Benz CLA
- Nissan Leaf
WORLD LUXURY CAR 2026
- Audi A6 e-tron / S6 e-tron
- Audi A6/S6
- Cadillac Vistiq
- Lucid Gravity
- Volvo ES90
WORLD PERFORMANCE CAR 2026
- BMW M2 CS
- Chevrolet Corvette E-Ray
- Defender OCTA
- Hyundai Ioniq 6 N
- Mercedes-AMG GT 63 Pro
WORLD URBAN CAR 2026
- Alfa Romeo Junior
- Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV
- Firefly
- Hyundai Venue
- Wuling Binguo / Ari Poly
WORLD CAR DESIGN OF THE YEAR 2026
- Firefly
- Kia PV5
- Lynk & Co 08
- Mazda 6e / EZ-6
- Volvo ES90