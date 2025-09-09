World Car of the Year 2026: tutte le auto in gara. C'è anche l'Alfa Romeo Junior
Nell'elenco delle auto in gara ci sono molti modelli cinesi; l'Italia è rappresentata dalla sola Alfa Romeo Junior
Archiviata l’edizione 2025, è già partita l’organizzazione dell’edizione 2026 dei World Car Awards. Come primo passo, gli organizzatori hanno diramato la lista delle auto che si contenderanno il prestigioso premio World Car of the Year 2026. La premiazione si terrà il primo aprile 2026 al New York International Auto Show. La giuria che avrà il compito di valutare le auto e di assegnare i premi è composta da 90 giornalisti del settore automotive provenienti da 30 Paesi differenti. Nel corso dei prossimi mesi avranno quindi modo di provare a valutare le vetture in gara.
WORLD CAR OF THE YEAR 2026: TUTTE LE TAPPE
Prima di arrivare alla finalissima, sono previste delle tappe intermedie in cui l’elenco delle auto in gara sarà scremato. Il 6 gennaio 2026 saranno infatti annunciate le 10 auto finaliste del premio World Car of the Year e le 5 finaliste nelle categorie World Electric Vehicle, World Luxury Car, World Performance Car, World Urban Car e World Car Design of the Year. Il 3 marzo 2026 saranno poi annunciate le 3 auto che si contenderanno il titolo di World Car of the Year 2026. Il primo aprile 2026 ci sarà poi la proclamazione dei vincitori come già accennato all’inizio. Riassumendo, queste sono le categorie in gara:
- World Car of the Year
- World Electric Vehicle
- World Urban Car
- World Luxury Car
- World Performance Car
- World Car Design of the Year
LE AUTO IN GARA
Come vengono scelte le auto? I veicoli idonei devono essere prodotti in volumi di almeno 10.000 unità all’anno, avere un prezzo inferiore a quello delle auto di lusso nei loro mercati principali e devono essere “in vendita” in almeno due mercati principali (Cina, Europa, India, Giappone, Corea, America Latina, Stati Uniti) in almeno due continenti diversi nel periodo compreso tra il primo gennaio 2025 e il 30 marzo 2026. L’elenco è molto lungo e possiamo notare alcune cose. Innanzitutto c’è una forte presenza di auto cinesi, a riprova dell’importanza crescente delle case automobilistiche di questo Paese. Nell’elenco c’è poi una sola auto italiana, la nuova Alfa Romeo Junior. Ecco il completo elenco.
- Alfa Romeo Junior
- Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV
- BAW 212 T01
- Beijing BJ30 / BAIC Beijing BJ30
- BMW Serie 2 Gran Coupé
- BMW iX3
- BYD Seal 6 DM-i
- BYD Xia / M9
- Cadillac Optiq
- Citroen C3 Aircross
- Citroen C5 Aircross
- Deepal S05
- Denza B5 / Fangchengbao Bao 5
- Firefly
- Forthing 9 / Xinghai V9
- GAC Aion UT
- GAC Aion V
- Honda Prelude
- Hongqi EH7
- Hongqi EHS7 / Hongqi Tiangong 08
- Hyundai Ioniq 9
- Hyundai Palisade
- Hyundai Venue
- Jaecoo 5 / J5
- KGM Actyon
- Kia EV4
- Kia EV5
- Kia PV5
- Leapmotor B10
- Lynk & Co 02 / Z20
- Lynk & Co 08
- Mazda 6e / EZ-6
- Mercedes-Benz CLA
- MG IM5 / IM L6
- MG IM6 / IM LS6
- MG S5 EV / MG ES5
- Nissan Kicks
- Nissan Leaf
- Omoda 9 / Omoda C9 / Exeed RX / Exeed Yaoguang
- Opel Grandland / Vauxhall Grandland
- Skoda Superb
- Smart #5
- Subaru Forester
- Suzuki e Vitara
- VinFast VF 6
- Wuling Binguo / Ari Poly
- Xiaomi SU7
- Zeekr 7X