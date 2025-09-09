World Car of the Year 2026: tutte le auto in gara. C'è anche l'Alfa Romeo Junior

Archiviata l’edizione 2025, è già partita l’organizzazione dell’edizione 2026 dei World Car Awards. Come primo passo, gli organizzatori hanno diramato la lista delle auto che si contenderanno il prestigioso premio World Car of the Year 2026. La premiazione si terrà il primo aprile 2026 al New York International Auto Show. La giuria che avrà il compito di valutare le auto e di assegnare i premi è composta da 90 giornalisti del settore automotive provenienti da 30 Paesi differenti. Nel corso dei prossimi mesi avranno quindi modo di provare a valutare le vetture in gara.

WORLD CAR OF THE YEAR 2026: TUTTE LE TAPPE

Prima di arrivare alla finalissima, sono previste delle tappe intermedie in cui l’elenco delle auto in gara sarà scremato. Il 6 gennaio 2026 saranno infatti annunciate le 10 auto finaliste del premio World Car of the Year e le 5 finaliste nelle categorie World Electric Vehicle, World Luxury Car, World Performance Car, World Urban Car e World Car Design of the Year. Il 3 marzo 2026 saranno poi annunciate le 3 auto che si contenderanno il titolo di World Car of the Year 2026. Il primo aprile 2026 ci sarà poi la proclamazione dei vincitori come già accennato all’inizio. Riassumendo, queste sono le categorie in gara:

World Car of the Year

World Electric Vehicle

World Urban Car

World Luxury Car

World Performance Car

World Car Design of the Year

LE AUTO IN GARA

Come vengono scelte le auto? I veicoli idonei devono essere prodotti in volumi di almeno 10.000 unità all’anno, avere un prezzo inferiore a quello delle auto di lusso nei loro mercati principali e devono essere “in vendita” in almeno due mercati principali (Cina, Europa, India, Giappone, Corea, America Latina, Stati Uniti) in almeno due continenti diversi nel periodo compreso tra il primo gennaio 2025 e il 30 marzo 2026. L’elenco è molto lungo e possiamo notare alcune cose. Innanzitutto c’è una forte presenza di auto cinesi, a riprova dell’importanza crescente delle case automobilistiche di questo Paese. Nell’elenco c’è poi una sola auto italiana, la nuova Alfa Romeo Junior. Ecco il completo elenco.