Roma, tutta la ZTL del centro passa a 30 km/h. Più sicurezza e meno smog: cosa c'è da sapere

Per Roma, anzi per il centro di Roma è in arrivo una rivoluzione. Infatti, tra pochi giorni e precisamente dal 15 gennaio 2026 tutta la ZTL del centro diventerà una “Zona 30“. Lo ha annunciato l’assessore alla Mobilità Patanè all’interno di un’intervista con il Corriere della Sera.

MAGGIORE SICUREZZA SULLE STRADE

In realtà, il limite di 30 km/h era già presente in una buona parte della ZTL del centro di Roma. Dal 15 gennaio, però, il nuovo limite sarà esteso ovunque, anche alle strade più larghe come ad esempio Corso Vittorio, via del Teatro di Marcello, via Nazionale e il tunnel che sbuca sul Tritone. Obiettivo, ovviamente, quello di garantire maggiore sicurezza sulle strade e non solo. Infatti, meno velocità significa anche meno smog, cioè Pm10 e Pm2,5, oltre a meno inquinamento acustico visto che si stima un calo di circa due decibel. Ovviamente, gli automobilisti saranno avvisati dei limiti di velocità con una specifica cartellonistica ad ogni varco di accesso della ZTL.

Le vie larghe del Centro sono retaggio della città che si voleva costruire, a misura di macchina, ma che ormai non c’è più: queste vie vanno trattate non come strade dove si può correre, ma dove si va piano per ammirare la teatralità monumentale.

Nel 2025 gli incidenti sono amentati anche se fortunatamente sono calati i morti. Per questo bisogna lavorare ulteriormente per migliorare ancora di più la sicurezza. Le case principali degli incidenti? Le solite e cioè disattenzione e guida sotto effetto di stupefacenti o alcol, ma anche eccesso di velocità. Siccome la maggior parte delle vittime sono pedoni, il Comune di Roma realizzerà 175 attraversamenti pedonali rialzati. Ma non è finita qui perché la ZTL del centro a 30 km/h fa parte di un piano più grande che prevede altre 1.000 strade a 30 km/h. E poi ci sono i Photored. Sono già in corso di posizionamento quelli nuovi e il Comune conta di installarne 40 entro il 2026. Dove? Come racconta l’assessore, “negli incroci più larghi, perché dove passi col rosso e hai un tratto di strada più grande da percorrere, hai un grado di pericolosità maggiore“.

Inoltre, come annunciato alcuni mesi fa, il Comune installerà 60 nuovi autovelox fissi e mobili che andranno ad aggiungersi a quelli in dotazione (20) alla Polizia Locale. Insomma, sono in arrivo diverse novità per gli automobilisti che circolano per le strade di Roma.