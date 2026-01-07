Thomas Ingenlath torna in Volvo alla guida del design

A partire dal 1° febbraio 2026 Thomas Ingenlath assumerà l’incarico di Chief Design Officer di Volvo Cars. Si tratta di un ritorno dopo oltre dieci anni, durante i quali ha guidato prima il design della casa svedese e poi lo sviluppo di Polestar come marchio elettrico indipendente, che conferma quanto il design sia centrale nella strategia del marchio svedese, soprattutto in un momento di forte trasformazione verso la mobilità elettrica e i veicoli definiti dal software.

La figura di Ingenlath

Thomas Ingenlath entrerà a far parte del Comitato Esecutivo dell’azienda e guiderà l’intera organizzazione globale del design, occupandosi dell’intero portafoglio prodotti. In passato ha ricoperto il ruolo di Senior Vice President Design, contribuendo in modo decisivo alla definizione del linguaggio stilistico che ha rilanciato l’identità del marchio. È stato lui a dare forma a un design essenziale, riconoscibile e coerente con i valori di sobrietà, sicurezza e modernità su cui Volvo ha costruito il suo rilancio nell’ultimo decennio.

Come CEO di Polestar, invece, Ingenlath ha guidato lo sviluppo di un marchio completamente nuovo, nato come spin-off elettrico di Volvo e diventato in poco tempo un riferimento nel mondo delle auto elettriche di fascia premium. Con Polestar, ha trasformato una visione in realtà industriale, portando sul mercato modelli che hanno saputo coniugare prestazioni, sostenibilità e design, in un settore altamente competitivo.

Il ritorno di Ingenlath in Volvo viene letto come un segnale forte con la casa automobilistica svedese che vuole consolidare la propria posizione nel segmento della mobilità elettrica, facendo del design un elemento di differenziazione, non solo estetica ma anche e soprattutto funzionale. Le parole di Håkan Samuelsson, amministratore delegato di Volvo Cars, confermano questa ambizione. Secondo Samuelsson, omfatto, il design resterà uno dei punti di forza dell’azienda e sarà fondamentale per creare automobili che interpretino in modo autentico i valori del marchio e sappiano parlare al pubblico globale.

Contestualmente alla nomina, Volvo ha ringraziato Nicholas Gronenthal, che ha guidato il team di design in modo ad interim negli ultimi mesi. A lui è stato affidato ora il ruolo di Head of Design Americas con l’obiettivo di rafforzare la presenza del marchio nel mercato nordamericano.