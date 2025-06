Nuova Lancia Ypsilon: e se arrivasse una versione solo benzina più economica?

Nel 2025, la nuova Lancia Ypsilon ha venduto poco meno di 4.700 unità nei primi 5 mesi (dati UNRAE). Si tratta di un risultato decisamente inferiore a quello del 2024. Infatti, nel periodo gennaio-maggio dello scorso anno, Lancia aveva venduto ben 20.539 vetture. C’è stato quindi un calo di circa il 77%. Per tentare di incrementare le vendite della nuova compatta, sono arrivate adesso la versione HF Line e l’esclusiva HF elettrica con 280 CV. Raggiungere i numeri della precedente Ypsilon che comunque era tutta un’altra vettura, più piccola (segmento A) ed economica, potrebbe essere molto difficile. Secondo più di qualcuno servirebbe una versione entry level della nuova Ypsilon da proporre ad un costo ancora più accessibile. Proprio al riguardo hanno iniziato a circolare indiscrezioni sulla possibilità che possa essere introdotta più avanti una nuova versione solo benzina, non elettrificata, da offrire sul mercato ad un prezzo molto interessante.

Ovviamente si attendono conferme ma si dice che possa arrivare con il prossimo Model Year.

AVREBBE SENSO?

Per Lancia o meglio per Stellantis, una versione solo benzina non elettrificata. La piattaforma lo permette ed in casa c’è già quelche già troviamo, ad esempio, sulla Peugeot 208, che è abbinato ad un cambio manuale. Dunque, nessuna vera difficoltà tecnica. Una scelta simile permetterebbe, però, die di rendere la nuova Ypsilon più competitiva sul fronte dei prezzi. Oggi, la compatta italiana. Una versione con motore benzina non elettrificato e cambio manuale potrebbee grazie ad alcune promo che Lancia ciclicamente offre si potrebbe scendere anche a molto di meno.

A quel punto, la nuova Lancia Ypsilon potrebbe diventare più appetibile e vendere di più. Un’operazione del genere, del resto, FIAT la farà con la Grande Panda che entro la fine dell’anno sarà proposta con una motorizzazione benzina non elettrificata con cambio manuale per essere ancora più accessibile. Quindi si, una nuova versione entry level della nuova Lancia Ypsilon potrebbe avere senso.

Rimane quindi da capire se davvero Lancia intende lanciare una versione simile della sua compatta. Non rimane che attendere per saperne di più.