Nuova FIAT Fastback ibrida ed elettrica, il SUV coupé si fa ancora vedere su strada

La nuova FIAT Fastback dovrebbe essere una delle più importanti novità che la casa automobilistica porterà al debutto nel corso del 2026. Recenti indiscrezioni fissavano addirittura il lancio di questa vettura per giugno 2026. In attesa di saperne di più, continuano ad arrivare nuove foto spia che ritraggono questo SUV Coupé, uno dei nuovi modelli globali su cui FIAT punta molto. Accanto alla Fastback, FIAT lancerà infatti anche la versione di produzione della FIAT Giga Panda di cui, però, ancora non abbiamo visto alcuna foto spia. Enrambe saranno basate sulla piattaforma Smart Car, la stessa utilizzata per la nuova FIAT Grande Panda.

IN ARRIVO NEL 2026: IBRIDA ED ELETTRICA

Le foto sono state condivise attraverso i canali social di Walter Vayr (Gabetz Spy Unit) e mostrano una vettura ancora fortemente camuffata con pellicole ed elementi posticci per nascondere le forme reali della Fastback. In particolare, il posteriore continua ad apparire pesantemente camuffato. In ogni caso, da quanto visto fino a questo momento e grazie anche al concept della Fastback, il frontale dovrebbe caratterizzarsi per la presenza di gruppi ottici dotati di una particolare firma luminosa composta da sottili segmenti orizzontali. Firma luminosa che dovrebbe essere ripresa anche al posteriore. Ci saranno quindi diversi richiami al design dell’attuale Grande Panda. Anche l’abitacolo che per il momento non si è mai visto con chiarezza, dovrebbe riproporre uno schema simile a quello dell’attuale Grande Panda, con le giuste differenze dato che parliamo di una vettura di diverso segmento.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la piattaforma Smart Car è multienergia. Questo significa che avremo versioni 100% elettriche e ibride. Possibile venga proposta anche una versione entry level con un motore benzina non elettrificato. In ogni caso, l’offerta dei powertrain con cui la FIAT Fastback sarà proposta dovrebbe ricalcare grossomodo quella dell’attuale Citroen C3 Aircross anche lei basata sulla piattaforma Smart Car.

EREDE DELLA TIPO?

Se le tempistiche si riveleranno corrette, la nuova FIAT Fastback arriverà a giugno 2026 quando contestualmente cesserà la produzione della FIAT Tipo. Sappiamo che la Tipo non avrà un’erede diretta ma comunque il vuoto lasciato da tale vettura sarà colmato da un nuovo modello. Da tempo si parla che sia proprio la nuova Fastback a riempire lo spazio lasciato dalla Tipo. Non rimane che attendere novità.