Dacia Sandero 2027, per la best seller si parla già della nuova generazione

Dacia ha da poco rinnovato Sandero e Sandero Stepway con un restyling che ha introdotto alcune novità che permetteranno alla Sandero di rimanere competitiva sul mercato ancora alcuni anni in attesa della nuova generazione. La Sandero, lo sappiamo, è molto importante per la casa automobilistica dato che si tratta di una vera e propria best seller. Nel 2024, ricordiamo, è stata l’auto più venduta in Europa. La casa automobilistica sta però già guardando al futuro, lavorando sulla prossima generazione che avrà quindi il compito di proseguire questo grande successo. Il debutto sarebbe atteso tra il 2027 e il 2028 e sarebbero in arrivo diverse novità.

UNA NUOVA GENERAZIONE PER LA BEST SELLER

Foto spia del nuovo modello ancora non si sono viste ma nel corso del 2026 dovrebbero iniziare a vedersi i primi muletti intenti ad effettuare i test su strada. Si prevede che la nuova Sandero continui ad adottare quella filosofia di design che oggi vediamo sui più recenti modelli della casa automobilistica. C’è anche chi ha già provato ad immaginare le forme della nuova versione Stepway, come nel render che proponiamo, ma si tratta solamente di un’idea del designer dato che foto spia del nuovo modello ancora non se ne sono viste. In ogni caso, già sappiamo che anche il nuovo modello continuerà a proporre quel rapporto contenuti / prezzo che ha permesso all’attuale Sandero di ottenere un grande successo commerciale.

Le dimensioni non dovrebbero cambiare troppo e quindi la nuova Dacia Sandero dovrebbe avere una lunghezza di circa 4,1 metri. Sotto al cofano ci saranno ancora motorizzazioni endotermiche, anche elettrificate. Dunque, avremo unità Mild Hybrid e Full Hybrid. Non dovrebbe nemmeno mancare il GPL che è molto apprezzato dai clienti della casa automobilistica. Inoltre, pare che ci sarà una novità importante. Stando a quanto raccontato in passato, con la nuova generazione dovrebbe arrivare anche la Sandero elettrica. Dunque, se i piani non cambieranno, la nuova generazione sarà proposta anche con una motorizzazione a batteria.

Dettagli tecnici non ce ne sono ma verosimilmente Dacia dovrebbe andare a sfruttare le sinergie con Renault. Non sarebbe strano che la Sandero elettrica possa disporre dei powertrain della Renault 5. Per il momento si tratta comunque solamente di indiscrezioni visto che di dati tecnici ufficiali ancora non c’è nulla. Vista l’importanza di questo modello, Dacia non lascerà nulla al caso. Dunque, non rimane che attendere novità.