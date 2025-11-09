Novità Peugeot 2026, i nuovi modelli in arrivo

Peugeot ha introdotto diverse novità nel corso dell’anno tra cui nuove varianti della e-3008 e e-5008. Per il 2026 la casa francese ha già in cantiere diverse importanti novità tra cui ci potrebbe essere la presentazione della nuova generazione della 208. Dunque, tra presentazioni e lanci commerciali cosa vedremo il prossimo anno? Andiamo quindi a scoprire cosa possiamo aspettarci da Peugeot per il 2026, almeno tra le principali novità di cui oggi sappiamo qualcosa.

NUOVA PEUGEOT 208

Si tratta di un vero best seller per la casa automobilistica francese. Si sta però avvicinando il momento della presentazione della nuova generazione. Vettura che porterà al debutto tante novità tra cui la piattaforma STLA Small del Gruppo Stellantis. La nuova 208 sarà infatti il primo modello ad utilizzare questa architettura. Solo elettrica o anche ibrida? Pare che si dovrebbe trattare di un modello proposto solamente con motorizzazioni 100% elettriche. Il modello endotermico non dovrebbe comunque sparire e rimarrà a listino ancora per un po’, magari con un ulteriore aggiornamento. Ne sapremo ovviamente di più nel corso dei prossimi mesi.

La nuova 208 introdurrà poi diverse altre novità tra cui nuovi interni. Alcuni dei contenuti del nuovo modello saranno anticipati dal concept Peugeot Polygon che sarà svelato il 12 novembre. Insomma, per best seller di casa Peugeot sono attese diverse novità importanti. Il debutto del nuovo modello sarebbe atteso tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

PEUGEOT 308

Il restyling che ha riguardato anche la versione station wagon era stato presentato alla fine di agosto. Gli ordini sono aperti già da un po’ e le prime consegne sono attese entro l’anno. Tuttavia, andranno a regime solamente nel corso dei primi mesi del 2026. Con questo aggiornamento, Peugeot ha ridisegnato il frontale che rende la vettura più moderna e sportiveggiante. Il triplo graffio, tipico del marchio, è presente nei gruppi ottici a LED, mentre centralmente vengono integrati dei piccoli tratti luminosi che collegano la calandra da lato a lato. Nuovo è anche il paraurti dal profilo trapezoidale che integra due nuove prese d’aria laterali.

In gamma è ancora presente il diesel. Troviamo infatti il quattro cilindri BlueHDi di 1,5 litri da 130 CV abbinato al cambio automatico EAT8. C’è poi il ben noto powertrain Mild Hybrid da 145 CV. Abbiamo inoltre la versione Plug-in da 195 CV. A listino pure la Peugeot 308 100% elettrica con motore da 156 CV e una nuova batteria da 58,4 kWh (55,4 kWh utilizzabili) che permette un’autonomia di 450 km WLTP. I prezzi partono da 33.140 euro.

PEUGEOT 408

Per la fastback è in arrivo un restyling. Foto spia ne abbiamo già viste e l’intervento estetico dovrebbe essere in linea con quello della 308. Il frontale sarà quindi ridisegnato con una nuova griglia e fari dalla rinnovata firma luminosa. Ritocchi anche al paraurti per contribuire a rendere il look della nuova Peugeot 408 2006 più moderno e sportiveggiante. Per quanto riguarda le motorizzazioni, non sono attese grandi novità. Rimarranno sempre le versioni Mild Hybrid da 145 CV e quella Plug-in da 195 CV. Ci sarà ancora la variante 100% elettrica ed è possibile che il marchio francese introduca una batteria di maggiore capacità che permetterà di andare ad incrementare la percorrenza con un pieno di energia.