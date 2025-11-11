Nissan ed Edison semplificano la ricarica domestica con un servizio diretto nelle concessionarie

Chi possiede un’auto elettrica non sempre ha la possibilità di accedere a una ricarica efficiente. Tra difficoltà tecniche e condizioni economiche non sempre favorevoli, per molti la ricarica domestica è più un ostacolo che un’opportunità. Per rispondere a questa esigenza, Nissan ed Edison Energia hanno siglato una collaborazione che punta a semplificare l’intero processo di ricarica. Il risultato è un pacchetto completo, disponibile direttamente nelle concessionarie, che consente di acquistare e installare la propria stazione di ricarica domestica con un unico interlocutore, riducendo tempi, costi e complessità.

Come funziona il pacchetto Plug&Go

Grazie a questa collaborazione, chi acquista un veicolo elettrico della gamma Nissan potrà scegliere tra due versioni della Wallbox Edison, disponibili in versione monofase da 7,4 kW e trifase da 11 kW. Entrambe vengono proposte con installazione inclusa nel prezzo (a partire da 1.899€ e 3.249€). Il pacchetto, commercializzato con il nome Plug&Go, rappresenta una proposta completa che consente di acquistare la propria stazione di ricarica domestica direttamente in concessionaria, affidandosi a un unico interlocutore per l’intero processo.

La Wallbox Edison è coperta da tre anni di garanzia a partire dalla data di installazione, che viene eseguita esclusivamente da tecnici Edison Energia. Il pacchetto include il sopralluogo tecnico, la fornitura del dispositivo con cavo da 5 metri, fino a 10 metri di cablaggi e tubazioni, un quadro elettrico con protezione IP65 e sistema magnetotermico differenziale, oltre al Power Management, all’installazione completa e al rilascio della dichiarazione di conformità.

Uno dei vantaggi principali di questa offerta è l’integrazione con l’app gratuita dedicata, che consente all’utente di monitorare e programmare le ricariche in modo intuitivo. Questo sistema permette di gestire i consumi domestici in base alle proprie esigenze, ottimizzando così sia i costi che i tempi di ricarica.

La strategia Nissan

Il presidente e amministratore delegato di Nissan Italia, Marco Toro, ha sottolineato come questa collaborazione consenta di semplificare l’esperienza di acquisto per i clienti Nissan, grazie alla possibilità di gestire tutto, dalla vettura alla ricarica domestica, direttamente in concessionaria. L’accordo, secondo Toro, rafforza ulteriormente la strategia di Nissan nella diffusione della mobilità elettrica, in una fase che vede l’arrivo di nuovi modelli elettrici come la nuova Micra e la Leaf, e che anticipa l’introduzione delle versioni a batteria della Juke e di un futuro modello di segmento A.

Anche Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia, ha ribadito il valore strategico di questa collaborazione. L’obiettivo è quello di agevolare la diffusione dell’elettrico in Italia attraverso soluzioni semplici, accessibili e tecnologicamente evolute. Offrire un servizio completo di installazione e gestione delle stazioni di ricarica domestica significa, per Edison, contribuire in modo concreto alla transizione verso una mobilità più sostenibile, mettendo a disposizione dei clienti strumenti efficaci per affrontare le nuove sfide dell’automotive.