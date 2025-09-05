Elon Musk ha annunciato che Tesla eliminerà i Safety Driver dai Robotaxi entro la fine del 2025

La principale differenza tra i robotaxi Tesla in circolazione ad Austin (Texas) e quelli sulle strade di San Francisco (California) è data dalla presenza o meno dei Safety Driver. Si tratta del conducente umano incaricato di sorvegliare il veicolo durante la guida autonoma e di intervenire in caso di necessità.

A San Francisco il Safety Driver è sempre presente al posto di guida. Ad Austin, i primi test prevedevano la presenza di un supervisore a bordo, posizionato sul lato passeggero, con il compito di intervenire in caso di emergenza ma senza controllo diretto sul veicolo. La novità è arrivata con l’estensione dei test sulle autostrade, che ha spinto Tesla a riposizionare temporaneamente il supervisore al volante, replicando quanto già avviene in California. Una scelta legata alla complessità dei percorsi ad alta velocità e alla necessità di garantire maggiore controllo durante la fase iniziale di test.

Ora Elon Musk in un post su X ha annunciato l’intenzione di rimuovere completamente i Safety Driver dai veicoli a guida autonoma entro la fine del 2025.

Le scelte di Tesla sui Safety Driver

Secondo quanto dichiarato dal CEO di Tesla, la presenza del conducente umano al volante serve solo nei primi mesi per garantire un livello di sicurezza aggiuntivo. La presenza di un conducente di sicurezza è stata finora uno degli aspetti più criticati da chi osserva con scetticismo lo sviluppo dei veicoli autonomi. Tuttavia, Tesla ha sempre difeso questa scelta come una forma di cautela necessaria, soprattutto in una fase iniziale. Anche un solo incidente, ha spiegato l’azienda, potrebbe compromettere non solo la credibilità del programma Robotaxi, ma l’intera industria della guida autonoma.

Downloaded the robotaxi app, got on the waitlist and into my first ride within 2 hours. Unfortunately it was supervised with someone in the drivers seat but still cool! pic.twitter.com/aLF6dGHZIA — Michael Bertino (@michaeldbertino) September 4, 2025

Elon Musk ha sottolineato che questa transizione è solo l’inizio di un progetto più ambizioso. Tesla punta infatti a far operare i suoi Robotaxi su metà del territorio degli Stati Uniti già entro la fine dell’anno. Si tratta di un obiettivo estremamente ambizioso (e probabilmente non raggiungibile), che richiederà sia affidabilità tecnologica sia l’approvazione degli enti regolatori locali e federali.

Tutto questo avviene in un settore, come quello dei robotaxi, dove la concorrenza non resta certo a guardare. Realtà come Waymo stanno già sperimentando veicoli a guida autonoma senza conducenti di sicurezza in alcune aree urbane, seppur con restrizioni operative e territoriali. La strategia di Tesla si concentra su un approccio più esteso, basato sull’elaborazione dei dati raccolti dalla propria flotta per migliorare progressivamente l’algoritmo di guida. La progressiva rimozione dei Safety Driver rappresenta un passaggio importante per Tesla per trasmettere al mercato fiducia nelle capacità della propria tecnologia.