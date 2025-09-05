Il Pirelli P Zero E è il primo pneumatico al mondo a vincere il Compasso d’Oro Internazionale ADI

Pirelli ha ricevuto il Premio Compasso d’Oro Internazionale ADI, uno dei riconoscimenti più autorevoli nel campo del design industriale. A ottenere il titolo è stato il Pirelli P Zero E, che diventa così il primo pneumatico premiato nella categoria Design per la Mobilità. La cerimonia si è svolta all’Expo 2025 di Osaka, durante la speciale edizione internazionale organizzata in occasione del settantesimo anniversario del Compasso d’Oro.

I meriti del Pirelli P Zero E

Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è stato quello dell’Expo, Designing Future Society for our Lives, e Pirelli è stata premiata all’interno dell’area Connecting lives. La giuria ha riconosciuto il valore del P Zero E comee caratterizzato da un. Il pneumatico è stato sviluppato con una percentuale di materiali naturali e riciclati mai raggiunta prima nel segmento delle alte prestazioni. La combinazione tra design industriale, sostenibilità e innovazione tecnologica ne ha fatto un caso emblematico per l’intero settore.

Presentato nel 2023, il P Zero E è stato il primo Ultra-High Performance al mondo a superare la soglia del 55% di materiali di origine biologica (bio-based) e riciclati, mantenendo al tempo stesso standard elevati in termini di sicurezza e affidabilità anche su asfalto bagnato. Ha ottenuto la tripla Classe A nell’etichetta europea, che certifica la resa su bagnato, la resistenza al rotolamento e il livello di rumorosità. Il pneumatico è stato progettato per massimizzare l’efficienza dei veicoli elettrici e ibridi plug-in, con un incremento fino al 10% dell’autonomia grazie alla tecnologia Elect. È inoltre equipaggiato con soluzioni proprietarie come RunForward, che consente di proseguire la marcia anche dopo una foratura.

Si tratta di un prodotto che rappresenta la punta dell’innovazione tecnologica Pirelli insieme a Cyber Tyre, un sistema hardware e software capace di raccogliere ed elaborare dati attraverso sensori integrati nei pneumatici, aprendo la strada a nuove funzioni per i veicoli e per le infrastrutture digitali come smart road e smart cities.

Il P Zero E sarà ora esposto nel Padiglione Italia all’Expo di Osaka e successivamente entrerà a far parte della collezione permanente dell’ADI Design Museum di Milano.