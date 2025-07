Le migliori dash cam 70mai in sconto per gli Amazon Prime Day 2025

70mai è oramai diventato da tempo uno dei marchi di riferimento del mercato delle dash cam. Che si tratti di modelli top di gamma o entry level, è in grado di offrire prodotti di altissima qualità per accontentare tutte le esigenze. Tra le offerte più interessanti per questo Amazon Prima Day 2025 ci sono sicuramente quelle legate alle dash cam 70Mai. Visto il successo che stanno avendo tra gli automobilisti questi prodotti, abbiamo selezionato per voi 3 modelli che offrono il miglior rapporto qualità / prezzo. Quai sono? Andiamo a scoprirli insieme qui di seguito.

70MAI 4K OMNI

L’abbiamo già provata e qui potete trovare la nostra recensione. Pensata per gli utenti più esigenti, il suo punto di forza è la rotazione orizzontale a 360° che consente una copertura completa dell’ambiente circostante. Si tratta quindi di una soluzione perfetta per chi vuole avere il totale controllo di quello che sta succedendo attorno alla propria vettura. Le sue specifiche tecniche sono di alto profilo.

La camera frontale 4K dispone di un hardware Sony con tecnologia STARVIS 2 e sensore IMX678 che assicura una qualità video di altissimo profilo, mentre la camera posteriore (opzionale) garantisce riprese in Full HD (1080P HDR) grazie alla presenza del sensore Sony IMX662 con tecnologia STARVIS 2. Altro punto di forza di questa dash cam è la possibilità di poter riprendere davvero in ogni condizione ambientale. Si potrà contare su MaiColor Vivid+ Solution che ottimizza la luminosità e il contrasto e sulle tecnologie 70mai Night Owl Vision che migliora la visibilità notturna e 70mai Lumi Vision che consente di catturare dettagli nitidi anche in condizioni di oscurità quasi totale.

Grazie ad un modulo 4G esterno sarà possibile disporre anche di un sistema di sorveglianza attivo 24 ore su 24. Non manca nemmeno una funzione di live streaming e una comoda funzione di tracciamento GPS che fornisce aggiornamenti sulla posizione dell’auto in caso di utilizzo da parte di terzi. Solo per l’Amazon Prime Day 2025, la dash cam 70mai 4K OMNI con telecamera posteriore e SD Card da 128 GB è in offerta a 319,99 euro al posto di 399,99 euro.

70MAI A810

Punta molto sul rapporto qualità prezzo ed è una delle migliori dash cam sul mercato da questo punto di vista. Registra filmati in 4K con HDR grazie alla presenza di un sensore Sony STARVIS 2 IMX678 da 8 MP e rispetto alla precedente generazione permette di disporre di un migliore range dinamico. La fotocamera frontale secondaria permette registrazioni sempre in HDR ma in questo caso fino a 1080p.

Tra le chicche della dash cam 70mai A810 (qui la nostra prova) il GPS integrato, molto utile per identificare i luoghi in caso di incidente, la modalità Smart Parking Guardian e un’eccellente visione notturna per poter registrare senza problemi in tutte le condizioni di luminosità. Solo per l’Amazon Prime Day 2025 la dash cam 70mai A810 SD card da 128 GB è in offerta a 179,99 euro al posto di 259,99 euro.

70MAI A510

Non chiamatela dash cam entry level perché 70mai A510 (qui la nostra recensione) propone comunque specifiche tecniche di alto profilo. Registra video 3K HDR anziché 4K HDR e dispone di uno schermo più piccolo del modello A810 ma, per il resto, le caratteristiche sono molto simili. Il tutto, ad un prezzo molto interessante. Dispone di due telecamere, una inserita nel corpo principale e l’altra secondaria installabile nella zona posteriore. Per quella principale troviamo il sensore Sony STARVIS 2 IMX675 da 5MP, sinonimo di qualità.

Non manca nemmeno il GPS che permette di registrare costantemente la velocità, il tempo e le coordinate precise. Inoltre, offre funzioni ADAS allertando attraverso avvisi vocali il sopraggiungere di eventuali rischi come il pericolo di collisione. Abbinando il modulo 4G è possibile espandere le sue funzionalità come su A810. Solo per l’Amazon Prime Day 2025, la dash cam 70mai A510 con telecamera posteriore e SD Cad da 64 GB è proposta al prezzo di 119,99 euro al posto di 159,99 euro.

