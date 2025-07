FIAT Panda e 600 Hybrid con l'offerta "Estate Italiana": prima rata ad ottobre

Mancano gli incentivi ed il mercato auto italiano è in calo. Per spingere sulle vendite, le case automobilistiche stanno lanciando nuove offerte come nel caso di FIAT che ha annunciato la nuova iniziativa promozionale “Estate Italiana FIAT“. Dedicata a Panda Hybrid e 600 Hybrid, permette di acquistare queste vetture con finanziamento ed iniziarle a pagare a partire dal mese di ottobre. Inoltre, è stata lanciata anche una nuova iniziativa di fidelizzazione: per chi è già cliente FIAT e vuole permutare la sua auto, di qualunque modello e anzianità, sono disponibili vantaggi esclusivi fino a 1.000 euro. Entriamo più nei dettagli e facciamo alcuni esempi.

FIAT PANDA HYBRID E 600 HYBRID, OFFERTA CON FINANZIAMENTO

Partiamo dalla FIAT Panda Hybrid che può contare su di un motore 1.0 Hybrid da 70 CV e su di un pacchetto ADAS che comprende frenata autonoma d’emergenza, avviso superamento corsia, rilevatore di stanchezza e lettura dei limiti di velocità. Ecco l’offerta “Estate Italiana FIAT" dedicata a questo modello.



3.800 euro di sconto FIAT in caso di rottamazione + 1.500 euro con finanziamento. Solo in caso di vetture in pronta consegna ed immatricolazione entro il 29/07/25 e rottamazione di un veicolo omologato fino ad EURO 4.

Panda 1.0 70cv Hybrid Listino 15.950 euro (IPT e contributo PFU esclusi), promo 12.150 euro oppure 10.650 euro solo con finanziamento Stellantis Financial Services. Es. di finanziamento Stellantis Financial Services Italia S.p.a.:Anticipo 1.613 euro – Importo Totale del Credito 9.792 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 eur. Importo Totale Dovuto 12.595 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 2.711 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 24,5 euro. Tale importo è da restituirsi in n° 36 rate come segue: n° 2 rate da 0 euro e n° 33 rate da 129 euro – comprensive del servizio facoltativo Extended Care Premium (2 anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 30.000 km) per un importo pari a 2,47 euro/mese – e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) di 8.025,15 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 8,75%, TAEG 12,93%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.

600 1.2 110cv Hybrid Listino 25.850 euro (IPT e contributo PFU esclusi), promo 21.850 euro oppure 20.350 euro solo con finanziamento Stellantis Financial Services. Es. di finanziamento Stellantis Financial Services Italia S.p.a.:Anticipo 2.565 euro – Importo Totale del Credito 18.590 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 23.845 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 5.222 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 46,47 euro. Tale importo è da restituirsi in n° 36 rate come segue: n° 2 rate da 0 euro e n° 33 rate da 199 euro – comprensive del servizio facoltativo Extended Care Premium (2 anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 30.000 km) per un importo pari a 3,86 euro/mese – e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) di 16.834 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 8,75%, TAEG 10,99%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.

Passiamo alla FIAT 600 Hybrid che offre il ben noto motore PureTech 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 100 CV abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti che integra un’unità elettrica da 29 CV. La. Ecco l’offerta.4.000 euro di sconto FIAT in caso di rottamazione + 1.500 euro con finanziamento. Solo in caso di vetture in pronta consegna ed immatricolazione entro il 29/07/25 e rottamazione di un veicolo omologato fino ad EURO 4.