Lamborghini Revuelto: il kit di Zacoe Performance la rende più estrema della Fenomeno

La Lamborghini Revuelto continua a far parlare di sé, questa volta grazie all’elaborazione realizzata da Zacoe Performance. Il preparatore ha sviluppato un kit widebody in fibra di carbonio che rende la supercar di Sant’Agata Bolognese ancora più estrema. Il risultato è un design che, pur spingendosi oltre le linee originali, riesce a mantenere equilibrio ed eleganza, tanto che secondo alcuni osservatori appare persino più scenografica della Fenomeno, la one-off presentata recentemente alla Monterey Car Week.

L’ultima elaborazione di Zacoe Performance della Revuelto

Il kit proposto da Zacoe, che segue quello ispirato ai jet da combattimento realizzato sempre per la Revuelto, modifica in maniera significativa la carrozzeria della vettura. Nella parte anteriore sono stati applicati tre elementi supplementari al paraurti originale, un nuovo cofano e i prolungamenti per i parafanghi. Lungo le fiancate si fanno notare e apprezzare le minigonne e le estensioni dei pannelli posteriori, mentre al posteriore trovano posto un nuovo diffusore, i terminali di scarico ridisegnati e un’ala maggiorata che domina il profilo della vettura. Completa il pacchetto una presa d’aria sul tetto che convoglia i flussi supplementari verso il V12 collocato in posizione centrale.

Tutti i componenti sono realizzati in fibra di carbonio, una scelta che non sorprende data la vocazione sportiva dell’intervento e l’esigenza di contenere il peso della vettura. Dal punto di vista tecnico, invece, la Lamborghini Revuelto resta fedele alla configurazione originale.

Il V12 aspirato di 6,5 litri abbinato al sistema ibrido plug-in continua a garantire oltre 1.000 CV complessivi. Le prestazioni rimangono quelle dichiarate dalla versione di serie, con lo scatto da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e una velocità massima di 350 km/h. Nonostante non ci siano incrementi di potenza, l’aspetto della versione firmata Zacoe trasforma la Revuelto quasi in una versione da competizione, capace di catturare l’attenzione da qualsiasi prospettiva.