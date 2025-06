Lada è tornata: ecco Azimut, il suo primo SUV dopo l'addio di Renault

Lada è tornata. La russa Avtovaz ha infatti presentato il primo modello da quando Renault se ne era andata a seguito dello scoppio della guerra tra la Russia e l’Ucraina. Si tratta della Lada Azimut, un SUV che presenta una lunghezza di poco di più 4,4 metri. Su strada arriverà nel 2026 e a quanto pare si tratta di un progetto sviluppato interamente in casa dato che le collaborazioni internazionali sono decisamente “complesse" vista l’attuale situazione in cui si trova la Russia. Sembra che il nuovo modello andrà a sostituire sul mercato la Lada Niva.

STILE MODERNO

Lada Azimut è un prodotto nuovo e si caratterizza per disporre di uno stile moderno, ben distante dalle classiche linee tradizionali dei vecchi modelli Lada. Il frontale verticale con uno sbalzo anteriore corto presenta il caratteristico motivo a X visto in altri modelli della casa automobilistica, mentre i fari a LED affilati si integrano con la griglia e le prese d’aria del paraurti. Spostandosi al posteriore, troviamo una striscia LED a tutta larghezza tra i fanali posteriori. I cerchi sono da 18 pollici. Salendo a bordo, troviamo una plancia dominata da un doppio schermo da 10 pollici. I primo per la strumentazione digitale ed il secondo per l’infotainment vero e proprio che può contare su di una piattaforma software sviluppata in collaborazione con l’azienda russa Sber e l’azienda tecnologica Navio.



La dotazione di serie include anche un sistema audio con sei altoparlanti, una telecamera posteriore e il sistema keyless. Per chi è disposto a spendere di più, saranno disponibili optional come la ricarica wireless, il tetto panoramico, il climatizzatore bizona, il portellone elettrico e una telecamera a 360 gradi. La foto degli interni mostra un selettore rotante nella console centrale per selezionare diverse modalità di guida.

SOLO MOTORI A BENZINA

Per quanto riguarda la meccanica, al lancio, la nuova Lada Azimut sarà proposta unicamente con motori a benzina non elettrificati. Ci saranno un motore aspirato da 1,6 litri da 120 CV e un 1,8 litri da 132 CV. Questi saranno abbinati a un cambio manuale a sei marce o a un CVT. Per chi desidera qualcosa di un po’ più potente, Lada promette che sarà disponibile in futuro un motore turbo da 150 CV con cambio automatico. Nonostante i suoi spunti stilistici off-road, a quanto pare il SUV dispone solamente della trazione anteriore. La produzione dell’Azimut dovrebbe iniziare nel 2026. Per quanto riguarda i prezzi, i media russi stimano un prezzo di partenza compreso tra 2,5 e 3 milioni di rubli, cioè circa 26.700 – 33.200 euro.



[Fonte]