Volkswagen ID.2 X, una T-Cross elettrica per sfidare il mercato del B-SUV

Il prossimo anno su strada arriverà la Volkswagen ID.2, tassello molto importante della strategia della casa automobilistica per crescere nel segmento delle auto elettriche. Modello che punta ad essere più accessibile dato che nelle intenzioni sarà proposto a partire da circa 25 mila euro. Ci sarà anche una versione GTI ma nei piani di Volkswagen c’è un ulteriore progetto molto interessante basato sempre su questa compatta. Infatti, in un secondo momento sarà portata al momento quella che al momento conosciamo come Volkswagen ID.2 X. Di che si tratta? Della versione crossover della ID.2.

Non dovremo attendere molto per scoprire maggiori dettagli su di lei dato che Volkswagen ha intenzione di portarla al prossimo Salone di Monaco che si terrà dal 9 al 14 settembre. Ovviamente, in questa occasione, l’auto sarà ancora un concept ma sarà l’occasione per capire bene la strada presa dal marchio tedesco per questo modello.

IL GRANDE SUCCESSO DEI B-SUV

I SUV/crossover piacciono molto, lo sappiamo molto bene e quelli del segmento B stanno riscuotendo un buon successo in tutta Europa. In Italia, in particolare, questi modelli sono tra i più richiesti in assoluto dato che il segmento dei B-SUV può contare nei primi 5 mesi dell’anno, su di un market share del 31,6% (fonte: UNRAE). Insomma, la Volkswagen ID.2 X andrà ad inserirsi in un mercato molto combattuto e competitivo.

Come sarà? Come detto lo scopriremo presto ma così come la nuova Volkswagen ID.2 viene vista come l’erede elettrica della Polo, la ID.2 X viene già considerata come l’erede della T-Cross. Un passato teaser che mostrava solo il profilo dell’auto aveva permesso di capire che l’auto si caratterizzerà per la presenza di sbalzi corti e grandi passaruota. Il look, comunque, dovrebbe riprendere quello della ID.2 da cui ovviamente riprenderà anche la base meccanica.



PREZZO

Entrambi i modelli poggeranno infatti sulla, versione modificata della piattaforma MEB per poter ridurre i costi di realizzazione delle auto. La nuova Volkswagen ID.2 X dovrebbe presentare una lunghezza di circa 4,1 metri, quindi, leggermente più lunga della ID.2 ma tra pochi mesi fortunatamente ne capiremo molto di più. Per quanto riguarda i powertrain, non ci sono ancora informazioni precise. Ilpoteva contare su di un’unità dae su di un’autonomia superiore ai 400 km. Motorizzazione che potrebbe arrivare, magari come proposta top di gamma. Di certo c’è che la ID.2 X sarà offerta in differenti versioni. Al Salone di Monaco 2025 finalmente scopriremo maggiori informazioni.

Quanto costerà la nuova Volkswagen ID.2 X? Se la ID.2 partirà da circa 25 mila euro, la versione crossover costerà qualcosina di più. Si parla di una cifra tra 27 e 28 mila euro.