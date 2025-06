Car of the Year 2026, c'è già una prima lista delle auto in gara. Ecco quali sono

La Renault 5 si era aggiudicata il prestigioso riconoscimento del Car of the Year 2025. A quanto pare, l’organizzazione ha già iniziato a muoversi in vista dell’edizione 2026. Uno dei primi passi è quello di creare la lista delle 30 auto che progressivamente sarà scremata per arrivare poi a definire le finaliste tra cui sarà scelta l’auto vincitrice.

LE AUTO IN GARA: SOLO MODELLI NUOVI, NIENTE RESTYLING

Il regolamento del premio Auto dell’Anno è moto chiaro. Le vetture devono essere modelli nuovi, niente restyling o semplici nuove versioni con motorizzazione differenti. Sono prese in considerazione indipendentemente dal Paese di origine, ma devono essere auto di serie disponibili in almeno cinque Paesi europei. Come riporta Il Sole 24 Ore, in una prima fase la lista conterrà 30 auto che parteciperanno alla fase di pre-selezione. L’iter del Car of The Year prevede che entro la fine di ottobre si arrivi a scegliere le 7 auto finaliste.

A quel punto, il comitato organizzerà per i giurati i test drive con le auto finaliste. Si procederà poi alla votazione e a gennaio 2026 è prevista la premiazione. Chi sarà l’auto a vincere il Car of the Year 2026?

LA LISTA

Stando a quanto anticipa Il Sole 24 Ore, attualmente la lista delle 30 auto in gara sarebbe in via di definizione. Tuttavia, ad oggi includerebbe tre Audi, la A6, la A6 e-tron e la Q5, così come tre BYD, l’Atto 2, la Dolphin Surf e la Sealion 7. Due le Citroen, la e-C3 Aircross e la C5 Aircross, così come le MG HS e S5. A queste si aggiungono la Dacia Bigster, la DS N°8, la Fiat Grande Panda, la Hyundai Ioniq 9, la Jeep Compass, la Kia EV4, la nuova Lancia Ypsilon, la Leapmotor C10 e la Mazda 6e. La lista includerebbe poi pure la nuova Mercedes CLA, la Mini Aceman, la Mitsubishi Outlander, la nuova Nissan Leaf, la Opel Frontera, la Renault 4, la Smart #5, la Skoda Elroq e Suzuki eVitara/Toyota Urban Criuser. Non amncherebbero nemmeno la Volvo ES90 e la Zeekr 7X.

Non rimane che attendere l’ufficializzazione della lista preliminare che darà i via ad un iter che poterà alla proclamazione dell’Auto dell’Anno 2026.



[Fonte]