Jeep Wagoneer, il SUV elettrico intercettato sulle strade di Torino: e sulla targa...

La nuova Jeep Wagoneer è stata intercettata sulle strade di Torino intenta ad effettuare dei test in vista del suo futuro lancio sul mercato europeo. Stiamo parlando di un maxi SUV elettrico che in America ha già debuttato da diverso tempo. In ogni caso, i test sono in corso come mostrano le foto spia pubblicate da Walter Vayr (Gabetz Spy Unit). Le immagini mostrano il SUV senza alcun tipo di camuffamento e da quello che si può osservare, il modello europeo non sembra presentare particolari differenza da quello americano.

GUIDA AUTONOMA DI LIVELLO 3

Notiamo subito un particolare. Sul portellone della Jeep Wagoneer troviamo il badge 4xe con la “e" azzurra che similmente al modello americano indica la presenza delle 4 ruote motrici. Il powertrain, infatti, dispone di due motori elettrici. Sarà solo elettrico o più avanti arriverà anche una versione ibrida, magari Plug-in per renderlo più appetibile? Al momento circolano solo delle voci. Ancora più interessante è quello che troviamo scritto al posto della targa, sia davanti e sia dietro e cioè “STLA AutoDrive L3“. Come sappiamo, la nuova Jeep Wagoneer poggia sulla piattaforma STLA Large del Gruppo Stellantis che permette di disporre di tecnologie come la “STLA AutoDrive", cioè funzionalità avanzate di assistenza alla guida. La scritta “L3" fa dunque pensare alla guida autonoma di Livello 3 (qui spieghiamo cosa significano i diversi Livelli).



La scritta fa quindi pensare che questo muletto possa essere impegnato anche in test simili, sebbene in Italia il Livello 3, dal punto di vista normativo, non si possa ancora offrire ai clienti. In ogni caso, gli scatti spia fanno capire che al debutto di questo nuovo maxi SUV (quasi 4,9 metri di lunghezza) non manchi poi molto. In passato si parlava di un lancio europeo entro la fine del 2025. Dunque, presto è possibile che ne sapremo di più.



Sarà anche interessante scoprire le specifiche europee. In America, la Jeep Wagoneer è proposta con un doppio motore da circa 600 CV alimentato da una batteria con una capacità di 100 kWh che permette una percorrenza di 300 miglia (circa 482 km) secondo il ciclo di omologazione americano.



[Foto spia: Walter Vayr]