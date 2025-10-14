Jeep, per la Cina un nuovo SUV con Dongfeng

Un nuovo SUV a marchio Jeep per il mercato cinese? Secondo alcune indiscrezioni che arrivano dalla stampa della Cina non solo sembrerebbe di si ma tale modello sarebbe addirittura sviluppato in collaborazione con Dongfeng. Il debutto sarebbe atteso nel corso del primo trimestre del 2027.

PERCHÉ PROPRIO DONGFENG?

Stando alle voci che arrivano dalla Cina, questo modello dovrebbe adottare le tecnologie oggi presenti nei modelli dei marchi Voyah e M-Hero che sono sotto il controllo di Dongfeng. Ma perché proprio questa casa automobilistica? Stellantis oggi quando si parla di Cina può contare su Leapmotor, casa automobilistica su cui ha investito molto. Insomma, verrebbe facile pensare che se Stellantis vuole sviluppare un modello per il mercato cinese lo faccia con Leapmotor. In realtà, il rapporto tra il Gruppo automobilistico e Dongfeng va avanti da molto tempo dato che l’azienda cinese produce per il mercato locale vetture a marchio Citroen e Peugeot. Addirittura, divesi mesi fa, la joint venture Dongfeng Peugeot-Citroen aveva lanciato un nuovo marchio di veicoli elettrici chiamato Hedmos.

A luglio, il nuovo CEO del Gruppo Stellantis, Antonio Filosa, aveva visitato la sede di Dongfeng. Il manager italiano aveva dichiarato che Stellantis avrebbe approfondito la sua collaborazione con la casa automobilistica cinese.

UN NUOVO MODELLO IN ARRIVO

Insomma, pare che tra le due aziende sia stato raggiunto un accordo preliminare per lo sviluppo di un nuovo SUV a marchio Jeep da lanciare nel 2027. Stellantis si occuperà del design, mentre Dongfeng svilupperà le tecnologie chiave, tra cui i powertrain e i sistemi di assistenza alla guida. Lo sviluppo della nuova vettura dovrebbe durare circa 18 mesi per arrivare sul mercato nel primo trimestre del 2027. Vista la collaborazione ed il mercato di riferimento si tratterà di un modello che potrebbe essere lanciato con motorizzazioni Plug-in o elettriche o addirittura con entrambe le opzioni. E se successivamente questo modello fosse commercializzato anche al di fuori della Cina? Al momento non si può escludere. Non rimane, quindi, che attendere novità.