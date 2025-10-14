Non solo batterie, Duracell punta sulle colonnine per la ricarica delle auto elettriche

Chi non conosce le batterie Duracell? L’azienda intende allargare le sue attività per passare dalle batterie alle infrastrutture di ricarica per le auto elettriche. L’azienda ha infatti annunciato un investimento di oltre 200 milioni di sterline (circa 230 milioni di euro) nel prossimo decennio per provare a ritagliarsi un proprio spazio nel settore della ricarica nel Regno Unito. La sua prima rete di ricarica si chiamerà Duracell E-Charge. Il progetto sarà portato avanti in collaborazione con Elektra Charge e The EV Network, azienda britannica specializzata nello sviluppo di infrastrutture di ricarica.

IL PROGETTO

Gli obiettivi sono stati definiti ambiziosi anche se mancano i numeri precisi. Tuttavia, secondo il Sunday Times l’azienda punta a disporre di almeno 500 punti di ricarica in 100 siti entro il 2030. Gli hub saranno posizionati strategicamente lungo le principali autostrade, vicino a negozi e strutture ricettive e nei principali punti di accesso alle città. Vale la pena di notare che EV Network gestisce già una sua rete nel Regno Unito con oltre 300 stazioni di ricarica in 43 località, tra cui “il più grande hub di ricarica del Regno Unito presso il National Exhibition Centre”. Si parla di una nuova infrastruttura in grado di arrivare ad erogare potenze fino a 1.000 kW per affrontare le sfide del futuro.

SI PUNTA SULLA FACILITÀ D’USO

La nuova infrastruttura di Duracell sarà realizzata per dare la possibilità di accedere facilmente alle colonnine grazie alla disponibilità di diversi metodi di di pagamento, dall’app fino al Plug & Charge passando per le soluzione contactless. Inoltre, l’azienda fa sapere che i punti di ricarica Duracell E-Charge saranno dotati di interfacce utente intuitive e supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il tutto per garantire una ricarica affidabile. Per Mark Bloxham, CEO di The EV Network, ricaricare l’auto dovrebbe essere semplice come cambiare le batterie del telecomando.

Duracell alimenta la vita delle persone da decenni. Ora, Duracell E-Charge alimenterà i loro viaggi. Grazie al nostro impegno per una ricarica ultraveloce e affidabile, Duracell E-Charge darà agli automobilisti sicurezza ogni volta che si collegheranno alla presa di corrente.

Ricordiamo che il Regno Unito sta spingendo molto sulla diffusione delle auto elettriche e sulla creazione di una rete di ricarica dato che dal 2030 termineranno le vendite di nuove auto a benzina e diesel.