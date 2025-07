Tornano i Jeep Days, fino al 28 luglio sconti fino a 19.000 euro

Ciclicamente le case automobilistica lanciano nuove promozione per spingere sulle vendita delle loro vetture. Il mercato auto italiano, lo sappiamo, non gode di buona salute e non ci sono nemmeno incentivi statali a provare a rivitalizzarlo. Per tale motivo, Jeep ha deciso di rilanciare nuovamente i “Jeep Days“. Fino al 28 luglio i clienti interessati ad acquistare una nuova vettura potranno godere di alcuni vantaggi interessanti.

L’OFFERTA DI JEEP

3.500 euro per Avenger benzina

2.500 euro per Avenger e-Hybrid

1.000 euro per Avenger 4xe

10.000 euro per Avenger 100% elettrica

6.500 euro su Renegade e-Hybrid

7.500 euro su Renegade 4xe

8.000 euro su Compass e-Hybrid

12.500 euro su Compass 4xe

13.000 su Wrangler benzina

16.000 euro su Wrangler 4xe

19.000 euro su Grand Cherokee 4xe

Come funziona la nuova promozione legata ai Jeep Days? Dal sito ufficiale Jeep sarà possibileche permetterà di usufruire di interessanti sconti. Coupon che poi andrà portato direttamente in concessionaria e avrà un valore differente a seconda del modello scelto. Quali sono gli sconti? Ecco l’elenco.

Jeep Avenger è il SUV più venduto in Italia in questa prima parte del 2025. Per questo modello è previsto uno sconto che può arrivare a 10.000 euro per la versione 100% elettrica. Per la Grand Cherokee 4xe, c’è il vantaggio cliente più grande visto si può arrivare addirittura a 19.000 euro.