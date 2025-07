Arriva la ricarica wireless per le bici elettriche: parcheggi e le riprendi cariche

Le bici elettriche a pedalata assistita piacciono molto. Le eBike sono infatti molto comode in città per muoversi agevolmente ma anche in collina o in montagna quando si devono affrontare dislivelli. In tutti questi casi, il motore elettrico permette di agevolare la pedalata, rendendo tutto molto più semplice. Come si ricaricano le eBike? Si può estrarre la batteria per collegarla ad una presa di corrente di casa. Alcuni modelli dispongono anche di una piccola presa dedicata sulla bici. Per chi non vuole armeggiare con cavi e batterie, TILER rende la ricarica delle bici elettriche semplice come parcheggiare la bici. La startup olandese ha sviluppato il sistema TILER Compact, cioè un caricabatterie wireless plug-and-play dedicato alle eBike.

ECCO COME FUNZIONA

La ricarica wireless non è certo una novità in senso assoluto e l’abbiamo già vista applicata a molti veicoli elettrici . Il funzionamento di questo sistema è molto semplice concettualmente. La soluzione ideata prevede uno ssulla bici elettrica che servirà per la ricarica. Cavalletto che poi andràper la ricarica da posizionare sul marciapiede o comunque dove si parcheggiano le bici, da collegare alla rete elettrica. Una volta che il cavalletto si appoggerà sulla superfice del pad, partirà automaticamente la ricarica. Secondo TILER, una batteria da 500 Wh si ricarica completamente in circa 3,5 ore.La startup afferma che il suo sistema funziona con circa il 75% delle piattaforme di eBike esistenti, comprese quelle di Bosch, Yamaha, Bafang e altri grandi marchi. Il kit utilizza una potenza di uscita wireless di 150 W. TILER ha già installato oltre 200 punti di ricarica in tutta l’Europa, principalmente per flotte di bike sharing, servizi di consegna, servizi di ospitalità e hotel. Più che per la singola persona, questo sistema è pensato soprattutto per chi gestisce flotte di bici elettriche e ha la necessità di semplificare il processo di ricarica. Un sistema, dunque, che permette di migliorare l’operatività delle eBike delle flotte.

Anche i privati possono comunque decidere di acquistarla e, al riguardo, l’azienda ha messo in preordinare il kit che permette di dotare la propria bici elettrica della ricarica wireless. Per preordinarlo bastano 29 euro dal sito della startup. Una volta che sarà effettivamente disponibile, bisognerà pagare la differenza è cioè 250 euro più IVA. L’attesa per concludere l’ordine non sarà comunque breve dato che le consegne sono previste per la seconda metà del 2026.