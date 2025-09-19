Genesis è al lavoro su nuovi modelli elettrici ad alte prestazioni con potenza superiore a 1.000 CV

Il futuro di Genesis sarà orientato alla realizzazione di modelli elettrici ad alte prestazioni. Ad annunciarlo è stato direttamente José Muñoz, CEO del marchio di lusso sudcoreano, che durante l’Investor Day del gruppo Hyundai ha confermato che i modelli in arrivo avranno una potenza di partenza di almeno 600 CV. Ma c’è di più. Il dettaglio che ha più catturato l’attenzione, infatti, è che c’è la concreta possibilità che uno di questi prossimi modelli superi la soglia simbolica dei 1.000 CV.

Il futuro del marchio Genesis

Genesis ha inoltre annunciato una nuova generazione di veicoli elettrici caratterizzati da una grande autonomia, in grado di superare i 1.000 km con una sola carica. A completare l’offerta ci saranno anche nuove versioni ibride, capaci di superare i 500 CV, con l’obiettivo di mantenere efficienza nei consumi senza rinunciare alla spinta e alla qualità costruttiva.