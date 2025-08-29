Genesis GV60 Magma: il SUV gira forte al Nurburgring

Genesis GV60 Magma si differenzierà molto da tutti gli altri modelli del marchio sia per aspetto sia per carattere. Si tratta del primo veicolo del nuovo marchio dedicato alle prestazioni e debutterà con una potenza maggiorata, sospensioni avanzate, design sportivo e molto altro.

Per la prima volta è stata avvistata e ripresa al Nurburgring, fornendo lo sguardo più ravvicinato fino ad ora.

Al Salone di New York lo scorso marzo la Genesis GV60 Magma si è fatta vedere per la prima volta, affiancata dal concept full-size Neolun.



Secondo quanto riportato dal marchio Genesis “Magma rappresenta l’espansione del brand nel mondo dei veicoli ad alte prestazioni". Tra i primi modelli a ricevere l’upgrade della divisione Magma c’è appunto la GV60 che è stataper un migliore feedback di guida. La presa d’aria inferiore maggiorata contribuisce al donareoltre a raffreddare efficacemente

All’inizio dell’anno avevamo già visto la GV60 Magma durante i suoi primi test invernali in Europa e, sebbene fossero visibili alcune caratteristiche del modello, rimaneva ancora molto camuffato. Dopo averla vista al Nurburgring un po’ più “nuda", abbiamo un‘idea ben più chiara di cosa aspettarci.

