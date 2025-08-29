Genesis GV60 Magma: il SUV gira forte al Nurburgring
Genesis lancia la divisione Magma con la GV60 e i primi avvistamenti della vettura al Nurburgring lasciano ben sperare
Genesis GV60 Magma si differenzierà molto da tutti gli altri modelli del marchio sia per aspetto sia per carattere. Si tratta del primo veicolo del nuovo marchio dedicato alle prestazioni e debutterà con una potenza maggiorata, sospensioni avanzate, design sportivo e molto altro.
Per la prima volta è stata avvistata e ripresa al Nurburgring, fornendo lo sguardo più ravvicinato fino ad ora.
Al Salone di New York lo scorso marzo la Genesis GV60 Magma si è fatta vedere per la prima volta, affiancata dal concept full-size Neolun.
Secondo quanto riportato dal marchio Genesis “Magma rappresenta l’espansione del brand nel mondo dei veicoli ad alte prestazioni". Tra i primi modelli a ricevere l’upgrade della divisione Magma c’è appunto la GV60 che è stata abbassata e allargata per un migliore feedback di guida. La presa d’aria inferiore maggiorata contribuisce al donare un look più aggressivo, oltre a raffreddare efficacemente batteria e motore, entrambi potenziati.
All’inizio dell’anno avevamo già visto la GV60 Magma durante i suoi primi test invernali in Europa e, sebbene fossero visibili alcune caratteristiche del modello, rimaneva ancora molto camuffato. Dopo averla vista al Nurburgring un po’ più “nuda", abbiamo un‘idea ben più chiara di cosa aspettarci.
Il video di CarSpyMedia mostra la Genesis GV60 Magma EV con una carrozzeria quasi definitiva e mimetizzata molto poco. Si nota subito il carattere sportivo nello sprigionare tutta la sua potenza e la sua agilità tra le curve del circuito. Come altri EV dedicati alle prestazioni, tra cui Hyundai IONIQ 5 N, anche la nuova GV60 Magma dovrebbe superare i 600 CV, se non avvicinarsi ai 700.
Per capire ciò che potrà offrire questo modello basti pensare che l’attuale GV60 Performance offre 429 CV di potenza e 700 Nm di coppia massima, permettendo così un passaggio da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi.
Genesis si prepara a lanciare il modello entro la fine dell’anno in Corea, seguita da USA, Europa e altri mercati globali. Prezzi e specifiche definitive verranno comunicati più avanti, ma considerando che la versione Performance parte da $69.900 (€59.870), il prezzo di lancio della Magma, probabilmente, si avvicinerà molto ai $75.000 (€64.240).