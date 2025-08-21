Questo furgone elettrico Ford ha stabilito un incredibile record al Nürburgring battendo Corvette e Mustang

Ford ha stabilito un nuovo record personale al Nürburgring e non con una classica supercar. Chi pensa che la Casa dell’ovale blu abbia portato sull’Inferno Verde una delle versioni più estreme della Mustang si sbaglia di grosso. Infatti, la casa automobilistica ha deciso di affrontare le curve del circuito tedesco con il suo Transit SuperVan 4.2 che in passato è stato protagonista alla Pikes Peak. Si tratta di un furgone elettrico ad altissime prestazioni. Chiamarlo furgone è in realtà molto azzardato dato che del “Transit” originale non ha praticamente nulla. Parliamo infatti di un prototipo che integra tutte le ultime tecnologie sviluppate da Ford per le auto elettriche.

PIÙ VELOCE DELLE SUPERCAR TRADIZIONALI

Al Nürburgring, il Ford Transit SuperVan 4.2 è stato velocissimo e con alla guida Romain Dumas, ha ottenuto un tempo di, risultando molto più veloce di tante supercar tradizionali. Il confronto è comunque forzato dato che stiamo pur sempre parlando di un prototipo ma il tempo finale parla comunque molto chiaro. Guardando ai marchi americani, il tempo del SuperVan 4.2 ha superato il miglior crono delladi 6:49.275 e quello dellastandard con il suo 6:50.763. È anche più veloce dellache ha fatto segnare un tempo di 6:52.072.

Il prototipo di casa Ford è riuscito a superare anche altre supercar, come la Lamborghini Huracan Performante, la Mercedes-AMG GT Black Series e la Porsche 918 Spyder. Perché la Casa dell’ovale blu ha deciso di portare questo prototipo all’Inferno Verde? Stando a quanto racconta, pare che si sia ispirata ad una puntata di Top Gear in cui Sabine Schmitz voleva dimostrare quanto velocemente potesse girare il Ford Transit sul circuito tedesco.

3 MOTORI ELETTRICI

Aerodinamica estrema e 3 motori elettrici da circa 2.000 CV di potenza massima, numeri che chiariscono già in partenza le potenzialità di questo prototipo. Per il giro record sono stati inoltre adottati pneumatici slick.