Dal 2005 al 2025: l'evoluzione del mercato in Italia. Quali auto compravamo?

Il mercato auto italiano non sta certamente vivendo un momento positivo, anzi, i numeri sono negativi. I dati mensili che arrivano da UNRAE e che riportiamo sono molto chiari e a questo possiamo aggiungere il netto calo della produzione auto delle fabbriche italiane di Stellantis che mostrano nel loro complesso un quadro davvero molto preoccupante. Ma com’è cambiato il mercato italiano negli ultimi anni? A rispondere ci prova un’analisti di Felipe Munoz, analista di Jato Dynamics che attraverso il suo account Instagram carindustryanalysis ha condiviso un’interessante comparativa di com’è cambiata la Top 10 dei modelli più venduti in Italia negli ultimi 20 anni. Sono prese ad esame le annate 2005, 2010, 2015, 2020 e 2025. I numeri fanno riferimento al periodo gennaio-giugno. Nelle ultime settimane aveva fatto la stessa cosa ma per il mercato europeo e, adesso, ne arriva una dedicata solo a quello italiano. Entriamo nei dettagli.

FIAT SEMPRE LEADER

La FIAT Panda è l’auto più amata in Italia, almeno negli ultimi anni, perché prima c’era un altro modello FIAT in vetta alla classifica delle auto più vendute nel nostro Paese. Parliamo della FIAT Punto che nel 2005 e nel 2010 dominava questa classifica. Nel 2005 al secondo posto troviamo la Panda e al terzo la Ford Fiesta che oggi è fuori produzione. Quarta la Toyota Yaris e quinta la Lancia Ypsilon. Nel 2010 non ci sono grandi scossoni con le prime 3 posizioni che non cambiano. Da notare il quarto posto della FIAT 500 e il crollo in decima posizione della Lancia Ypsilon.

Nel 2015 la FIAT Panda si prende la prima posizione con la Punto che scala al secondo posto. Bene la Lancia Ypsilon con il terzo gradino del podio di questa particolare classifica. Top 5 tutta italiana visto che poi abbiamo la FIAT 500 L e la FIAT 500. Veniamo al 2020 dove troviamo sempre prima la FIAT Panda e poi al secondo posto la Lancia Ypsilon. Terza piazza per la Renault Clio e poi la FIAT 500X e la FIAT 500. La Punto è fuori produzione e nella TOP 10 iniziamo a notare la presenza di sempre più crossover, segnale che il mercato sta cambiando. Veniamo al 2025 con la FIAT Panda saldamento al primo posto. Seconda piazza per la Sacia Sandero e poi la Jeep Avenger e la Citroen C3. Nella Top 10 troviamo anche un’auto cinese, la MG ZS al nono posto. Queste classifiche mostrano bene anche un’altra cosa e cioè come i volumi di vendita negli anni sia calati in maniera importante.