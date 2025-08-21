Tesla, passo indietro sulla Model 3: torna la levette per le frecce

Tesla ha deciso di fare un passo indietro, per il momento solo in Cina, su una delle più controverse novità introdotte con il restyling della Tesla Model 3. Di cosa parliamo? Con l’arrivo della Model 3 Highland, la casa automobilistica aveva introdotto una serie di modifiche anche per l’abitacolo. In particolare, con il nuovo volante, Tesla aveva eliminato la levetta degli indicatori di direzione. Per azionare le frecce, due pulsanti collocati direttamente sul volante. Una scelta molto discussa perché rendeva l’azionamento delle frecce molto scomodo e poco intuivo soprattutto in caso di svolte molte strette o nelle rotonde. A quanto pare, Tesla ha cambiato idea.

TORNA LA LEVETTA DEGLI INDICATORI DI DIREZIONE

Per il momento la novità riguarda solamente la Cina ma visto che le Tesla Model 3 vendute in Europa sono prodotte presso la Gigafactory di Shanghai è possibile che presto questa modifica arrivi anche da noi. Dunque, la casa automobilistica ha deciso di reintrodurre la levetta degli indicatori di direzione per rendere l’utilizzo delle frecce più semplice ed intuitivo. L’azienda di Elon Musk ha dunque deciso di ascoltare i feedback dei clienti. Ma c’è di più.



L’azienda ha infatti deciso di offrire una pagamento che permette di applicare la levetta degli indicatori di direzione anche ai modelli già su strada che non ne dispongono. In realtà, questo kit si può installare sulle Tesla Model 3 prodotte solo dopo il 5 febbraio 2025 e quindi non su tutte le Highland. Pare che comunque sia in lavorazione un kit “universale" che permetta anche alle berline elettriche prodotte in precedenza di poter installare nuovamente la levetta degli indicatore di direzione. Il costo del kit?che al cambio sono circa 300 euro.

Che Tesla potesse decidere di reintrodurre la levetta degli indicatori di direzione non è poi così strano. Infatti, con l’arrivo del restyling della Tesla Model Y, la casa automobilistica non l’aveva rimossa come sulla Model 3.