BYD inaugura in Cina un "parco divertimenti" per le sue auto elettriche ed ibride

BYD punta a trasformare le corse in pista da un passatempo esclusivo ad un’esperienza di massa alla portata di molte più persone. Come? In Cina, ha da poco inaugurato il circuito BYD Zhengzhou All-Terrain Race Track che ha richiesto un investimento di 5 miliardi di Yuan, cioè circa 600 milioni di euro. Stiamo parlando non di una classica pista ma di un circuito “all-terrain” dedicato ai suoi modelli ibridi ed elettrici. L’obiettivo, come detto, è quello di democratizzare un’esperienza fino ad ora alla portata di pochi.

DIVERTIRSI IN PISTA CON LA PROPRIA BYD

A differenza dei tradizionali circuiti, quello di BYD condensa diverse tipologie di percorsi all’interno della medesima struttura. Gli utenti possono sperimentare scenari di tutti i tipi come passaggi su guadi, salite estreme su dune tipiche del deserto oltre a poter affrontare percorsi in condizioni di ghiaccio e neve. Queste caratteristiche lo rendono il primo circuito in Cina a offrire un’ampia gamma di scenari di guida per testare sicurezza, prestazioni e capacità fuoristrada.



PREZZI

Ilsi estende per 1.758 metri, con nove curve e un rettilineo di 550 metri, dove i veicoli possono raggiungere velocità fino a 220 km/h.permette di simulare una dozzina di scenari, tra cui slalom, test di frenata di emergenza automatica e test dell’alce. L’area fuoristrada vanta 27 percorsi distinti, con vari livelli di difficoltà. È inoltre disponibile un’area ricreativa e per il campeggio.

Quanto costa divertirsi su questa pista? I pacchetti variano da 599 yuan (71 euro) a 6.666 yuan (800 euro). Il pacchetto base offre la possibilità di provare la supercar BYD, la Yangwang U9. La pista di Zhengzhou non è comunque l’unica che la casa automobilistica ha creato per i suoi clienti. A maggio è stato aperto il circuito di Hefei, mentre il prossimo anno aprirà quello di Shaoxing. Inoltre, BYD prevede di costruire una base fuoristrada naturale di montagna nella Cina orientale, con 1,33 km² di superficie montuosa e 500 metri di dislivello.