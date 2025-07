FIAT Panda, partono gli ordini della nuova versione 2024. Allestimenti e prezzi

Alla fine di febbraio, FIAT aveva annunciato un importante aggiornamento per la Panda. Adesso, questo modello può essere ordinato, anche nella più ricca versione chiamata "Pandina". Ricordiamo che FIAT Panda è prodotta a Pomigliano d’Arco dal 2011, dove ne sono state prodotte fino ad oggi quasi 2 milioni di unità.

PIÙ SICUREZZA E TECNOLOGIA

Le novità introdotte riguardano essenzialmente la. Per quanto riguarda i sistemi ADAS , la dotazione di serie include funzioni come il sistema di Frenata automatica d'emergenza, il Sistema di mantenimento della carreggiata e il Rilevatore di stanchezza. Non manca nemmeno il Riconoscimento della segnaletica stradale. La dotazione comprende pure i sensori di parcheggio posteriori, il Cruise Control (disponibile sulla versione basee di serie sulla Pandina) che mantiene la velocità impostata a partire da 30 km/h e gli abbaglianti automatici.

Panda può contare anche su più tecnologia. Per esempio, è presente un nuovo cruscotto digitale da 7 pollici con tre diverse modalità grafiche. La versione top di gamma propone anche un infotainment con schermo da 7 pollici e supporti ad Apple CarPlay ed Android Auto. Ridisegnato il volante.



La nuova gamma è disponibile nei nuovi colori giallo, bianco, nero, rosso e blu. Inoltre, la nuova FIAT Pandina è proposta anche nel colore verde e, in caso di carrozzeria bianca o nera, gli esterni sono arricchiti da calotte degli specchietti gialli a contrasto che si abbinano ai dettagli gialli del logo Pandina sulla modanatura laterale.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Nuova FIAT Panda continuerà ad essere proposta con ilche già conosciamo. Due gli allestimenti a disposizione: la versione base Panda e la top di gamma Pandina, basata sulla cross.

Quanto costa il nuovo modello? FIAT Panda parte da 15.900 euro, mentre FIAT Pandina da 18.900 euro. Per il lancio sul mercato, la casa automobilistica ha predisposto una speciale proposta con finanziamento.

Nello specifico, con l’iniziativa “Estate Italiana FIAT”, Panda è offerta a partire da 9.950 euro con prima rata da ottobre grazie ad un finanziamento di Stellantis Financial Services e agli incentivi statali.