ErreErre Fuoriserie presenta ForGiotto: il progetto dell'atelier torinese per Giotto Bizzarrini

ErreErre ha annunciato un nuovo progetto esclusivo e ambizioso, dedicato a Giotto Bizzarrini: ErreErre Fuoriserie ForGiotto. Non si tratta di un restomod né tantomeno di un retromod, ma di un RetroVision. Questo progetto unisce alla perfezione l’idea di ispirazione dal passato con quella di un progetto immaginato e mai realizzato.

ErreErre Fuoriserie ForGiotto è un progetto che nasce dall’idea che i sogni non finiscono mai: si modificano leggermente e si arricchiscono di ulteriori dettagli. Questo sogno vuole omaggiare una persona che ha rappresentato tanto nella storia automobilistica e che avrebbe meritato maggiori riconoscimenti. Alcuni sogni quindi prendono vita e cresce la voglia di realizzarli.

Dopo aver lasciato la Ferrari nel 1962, Giotto Bizzarrini realizza per la Scuderia Serenissima del Conte la Ferrari 250 GT Breadvan, sviluppata con Piero Drogo per ottenere la massima efficienza aerodinamica sul lungo rettilineo di Hunaudières a Le Mans. Parallelamente Bizzarrini progetta anche motori, tra cui un V12 da 3,5 litri che sarà poi utilizzato sulla Lamborghini 350 GT.

Nel 1963 inizia la collaborazione con Renzo Rivolta, da cui nascono le Iso Grifo A3/L e A3/C: progetto tecnico di Bizzarrini e stile firmato da Giugiaro per Bertone. La A3/C, costruita da Drogo, è la versione da competizione e l’auto a cui Bizzarrini è più legato, sviluppata per correre a Le Mans.

Dopo la fine della collaborazione con Rivolta nel 1964, Bizzarrini fonda la propria azienda, Prototipi Bizzarrini. Nel 1965 presenta la Bizzarrini 5300 GT Strada, erede diretta della Iso A3/C e continuazione naturale del suo progetto.

Per chiarezza, una Breadvan è un’auto sportiva modificata con una coda lunga e tronca, ispirata agli studi aerodiamici di Kamm per ridurre resistenza e portanza. L’esempio più famoso è la Ferrari 250 GT SWB Breadvan realizzata da Bizzarrini per la Scuderia serenissima pensata per migliorare stabilità e velocità grazie alla particolare forma.

La ErreErre Fuoriserie ForGiotto unisce un design sinuoso e pulito a soluzioni aerodinamiche ispirate alla tradizione racing, con frontale affusolato, coda tronca armonica e interni essenziali ma raffinati, personalizzabili e rifiniti artigianalmente. Nasce sulla meccanica della Iso A3/C, l’auto che Bizzarrini avrebbe voluto trasformare in una Breadvan, grazie alla collaborazione con Iso Restorations, utilizzando telai e ricambi originali o componenti aggiornati. Carrozzeria in alluminio battuto a mano, V8 Chevrolet 327 fino a oltre 400 CV, cambio Borg-Warner a 4 marce e circa 1.200 kg garantiscono prestazioni autentiche e una velocità di punta di oltre 250 km/h.

Prodotta in massimo cinque esemplari, debutta nella livrea “Azzurro Nuvola" ed è costruita con standard sartoriali, come tutte le creazioni dell’atelier torinese ErreErre Fuoriserie, fondato nel 2021 e specializzato in progetti one-off e few-off, tra cui le Giulia Classic e Alleggerita. Il progetto ForGiotto incarna l’eccellenza del know-how torinese, parte dell’anima #MadeInTurin, che continua a distinguersi nel design, nella prototipazione e nella manifattura automobilistica di alta gamma.