Un’alternativa pratica e sicura al cric tradizionale per sollevare l’auto

Quando si deve sostituire una gomma bucata o bisogna sollevare l’auto, magari sul ciglio di una strada o in un contesto non del tutto comodo, il cric che troviamo in dotazione nel bagagliaio delle nostre auto è sicuramente utile, ma non sempre pratica. Per questo è importante avere a disposizione un’alternativa altrettanto utile, ma più comoda e pratica. Il cric idraulico a bottiglia, oggi in offerta su eBay con il 37% di sconto, rappresenta una soluzione compatta ma molto efficiente.

Perché il cric a bottiglia è meglio di quello tradizionale

Con una capacità di 12 tonnellate e un’altezza massima di sollevamento di 465 mm, il cric a bottiglia Yato è uno strumento particolarmente utile, anche per sollevare mezzi pesanti. Grazie alla struttura solida in acciaio inox nichelato, garantisce stabilità, resistenza e durata anche in ambienti difficili o con fondo irregolare.

Rispetto al classico cric cosiddetto a pantografo (quello fornito con molte auto), il modello a bottiglia è pensato per lavorare in sicurezza anche con veicoli molto pesanti. Richiede meno sforzo, grazie al meccanismo idraulico, ed è in grado di sollevare il mezzo in modo più fluido e controllato.

Ha una base più ampia e stabile, una portata superiore e componenti progettati per durare nel tempo. Inoltre, è meno ingombrante di un cric a carrello e più facile da trasportare, risultando ideale anche da tenere a bordo per affrontare le emergenze.

Con un’altezza minima di 230 mm, una corsa del pistone da 155 mm e una filettatura da 80 mm per la regolazione fine, il cric a bottiglia Yato consente interventi precisi e sicuri. È dotato di certificazione CE e garanzia di 24 mesi. Una scelta perfetta per avere sempre a disposizione un attrezzo affidabile, pratico e sicuro per sollevare in ogni momento la propria automobile.