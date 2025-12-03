Telepass Sempre in offerta: 12 mesi a canone zero e 50% di rimborso sul pedaggio

Per festeggiare il Natale e l’arrivo del nuovo anno, Telepass offre 12 mesi a canone zero del pacchetto Telepass Sempre, più il 50% di cashback sul pedaggio. L’offerta, riservata ai nuovi clienti, è valida fino all’11 gennaio e non prevede costi di attivazione: al termine del primo anno, il canone passa poi a 3,90 euro al mese.

Riguardo al rimborso sul pedaggio, l’ultima offerta di Telepass prevede fino a 5 euro al mese per un totale di 30 euro. Per riscattare il 50% di cashback, occorre inserire il codice 50PED in app al momento della sottoscrizione dell’offerta: il periodo preso in esame riguarda i transiti effettuati dal 1° dicembre 2025 al 31 maggio 2026.

Il regalo natalizio di Telepass

L’ultima promozione di Telepass è rivolta ai nuovi clienti che scelgono di attivare Telepass Sempre, il pacchetto che include il dispositivo Telepass colorato gratis e i servizi di mobilità in app, tra cui i parcheggi convenzionati e le strisce blu senza commissioni. Beneficiare del canone gratuito per dodici mesi significa, di fatto, risparmiare 46,80 euro in un anno, a cui poi si aggiungono i 30 euro di rimborso massimo sul pedaggio per i transiti fino alla fine del mese di maggio 2026, per un totale di 76,80 euro.

I parcheggi convenzionati e le strisce blu senza commissioni non sono gli unici servizi di mobilità inclusi nell’abbonamento Telepass. Visto che siamo ormai in tema, possiamo citare l’acquisto delle vignette elettroniche per viaggiare in Svizzera, Austria, Slovenia e Repubblica Ceca, l’accesso all’Area C di Milano senza la necessità del ticket, l’acquisto del Venezia Pass, nonché dello Skipass. A tutto questo si aggiungono infine il pagamento di bollo e revisione, con tanto di promemoria, nonché il pagamento di biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico locale.

L’attivazione dell’offerta avviene via app, dove bisognerà inserire il codice promozionale 50PED per il riscatto del 50% di cashback sul pedaggio. L’applicazione è gratuita sia su iPhone che su smartphone Android.