Citroen: quota del 4,4% in Italia a marzo. Continua il suo trend di crescita del 2024

Citroen ha chiuso il mese di marzo 2024 con oltre 8.000 veicoli immatricolati in Italia, pari ad una quota di mercato del 4,4%. Per il terzo mese consecutivo il market share in Italia della casa automobilistica francese ha superato il 4,3%. Per il marchio del Gruppo Stellantis, l'Italia è il secondo mercato dopo quello francese.

BENE LA C3

A contribuire in maniera importante a questo risultato, l. Nonostante a breve sia atteso il lancio della quarta generazione, la C3 ha raggiunto la terza posizione nella classifica delle vetture più vendute in Italia nel suo segmento, con una quota del 12,8%, in crescita di circa 1,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Complessivamente, ha ottenuto ilcon una quota del 2,54%.

Bene pure le Citroen e-C4 ed e-C4 X che si posizionano tra le prime tre nel proprio segmento tra i privati, con una quota del 20,61%, in crescita del 17% rispetto all'anno precedente. Inoltre, Citroen AMI continua a consolidare la sua posizione di regina tra i quadricicli elettrici, con una quota di segmento del 61%, mantenendo la leadership anche quando si considerano tutte le alimentazioni, con una quota del 32%.

Il risultato di marzo, conferma il buon andamento di Citroen nel primo trimestre del 2024. In questi primi tre mesi, la quota di mercato cresce di 0,24 punti percentuali rispetto al 2023, attestandosi al 4,56%. La quota privati è del 4,78%, e pone Citroen all’ottavo posto del ranking. Per quanto concerne i modelli, C3 cresce sia come market share, di 0,7 punti rispetto al 2023, ed è sul podio del mercato totale con una quota del 2,77%, sia come segment share, dove è seconda con il 13,7% (+3,76 rispetto al 2023). Citroen e-C4 ed e-C4 X assommano una segment share del 22,19 tra i privati (+19,9 rispetto al 2023) e raggiungono il secondo posto nel segmento. Ami è prima anche nel trimestre, con una quota del 33%, che sale al 56 considerando solo il segmento.