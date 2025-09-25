BMW aggiorna i motori benzina a sei cilindri per M240i, M340i e M440i xDrive

Con l’arrivo dell’autunno, BMW ha annunciato una nuova generazione di motori a benzina per i modelli M240i xDrive Coupé, M340i xDrive e M440i xDrive. L’aggiornamento riguarda diverse versioni della Serie 2, della Serie 3 e della Serie 4, nelle varianti coupé, berlina, station wagon, cabrio e Gran Coupé. L’obiettivo è aumentare la potenza e ridurre le emissioni, senza alterare il carattere sportivo che da sempre contraddistingue i modelli M Performance.

I nuovi motori

Tra le novità principali c’è l’introduzione di una versione aggiornata del sei cilindri in linea da 3,0 litri, che ora sviluppa 392 CV e 540 Nm di coppia, grazie anche all’apporto del sistema mild-hybrid da 48 V. Questo motore sarà montato sui modelli M240i xDrive Coupé, M340i xDrive (berlina e Touring) e M440i xDrive (Coupé, Gran Coupé e Cabrio). A tutto ciò si aggiungono nuove opzioni di colore, dotazioni migliorate e aggiornamenti digitali per la piattaforma BMW ConnectedDrive.

BMW M240i xDrive Coupé

Con l’introduzione del motore da 392 CV, il consumo combinato della nuova BMW M240i xDrive Coupé scende a 8,0 l/100 km e le emissioni di CO2 si attestano a 183 g/km secondo il ciclo WLTP. L’accelerazione da 0 a 100 km/h resta invariata rispetto alla versione da 374 CV, fermando il cronometro a 4,3 secondi. Questa sportiva compatta resta uno dei modelli più apprezzati per equilibrio tra prestazioni e dimensioni contenute.

BMW M340i xDrive

Per la BMW M340i xDrive, berlina e Touring, il motore aggiornato da 392 CV e 540 Nm porta maggiore brillantezza nell’erogazione e più efficienza. La berlina tocca i 100 km/h in 4,3 secondi, mentre la Touring richiede appena due decimi in più. Anche in questo caso il mild-hybrid contribuisce con 12 CV supplementari nei momenti di massimo carico, mantenendo consumi contenuti, rispettivamente di 7,5 l/100 km per la berlina e 7,9 l/100 km per la station wagon. La versione attuale offre invece 374 CV e uno scatto da 0 a 100 km/h da 4,5 secondi, con coppia massima di 500 Nm.

BMW M440i xDrive

Le altre novità

Anche la gamma BMW M440i xDrive beneficia del nuovo motore, che sarà disponibile su tutte le varianti, ovvero Coupé, Cabrio e Gran Coupé. Lae l’accelerazione da 0 a 100 km/h migliora di un decimo di secondo rispetto al precedente modello da 374 CV. Per la M440i xDrive Gran Coupé attualmente in listino , lo scatto da 0 a 100 km/h è completato in 4,7 secondi con una coppia di 500 Nm. Ia seconda della versione, con emissioni comprese tra 175 e 179 g/km.

Tra le altre novità annunciate da BMW per l’autunno ci sono anche nuovi colori per la Serie 2 Gran Coupé, aggiornamenti ai gruppi ottici con i fari posteriori laser sulla Serie 4 Gran Coupé e sull’i4 e miglioramenti per gli interni della BMW X3 e nuove funzioni per l’app MyBMW. L’applicazione introduce una nuova sezione chiamata Charging Guide, utile per orientare gli utenti nel mondo della ricarica elettrica. All’interno dell’app sarà possibile consultare consigli su come ricaricare l’auto in modo corretto e su come ottimizzare tempi e costi durante i viaggi. Inoltre, la pianificazione del percorso ottimizzata per la ricarica sarà disponibile anche in nuovi Paesi, tra cui Bulgaria, Croazia, Grecia, Romania, Serbia e Singapore, per i modelli equipaggiati con i sistemi operativi BMW 8 e 8.5. Infine, la Serie 5 e le varianti M5 e i5 riceveranno un piccolo ma pratico aggiornamento che prevede un gancio appendiabiti integrato nel montante centrale, ora previsto di serie.

