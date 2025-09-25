Rinasce in chiave elettrica (come concept) la Skoda 110 R degli anni Settanta

Dopo i concept della Favorit, della Felicia Fun e della Fabia RS, Skoda prosegue il racconto celebrativo della propria storia tramite la reinterpretazione dei modelli più significativi. Questi progetti sono affidati a designer che possono così riproporre alcuni modelli leggendari della casa boema in chiave moderna. Ora, all’interno della serie “Icons Get a Makeover", Skoda ha presentato una reinterpretazione radicale della 110 R, l’iconica coupé sportiva prodotta tra il 1970 e il 1980.

Il concept della Skoda 110 R

A firmare il progetto è Richard Švec, designer e modellatore digitale del team Skoda Design, che ha immaginato come sarebbe oggi la 110 R se fosse progettata secondo il linguaggio stilistico Modern Solid, ormai cifra distintiva delle nuove auto della casa boema.

Švec ha voluto evitare qualsiasi deriva rétro, scegliendo di creare una forma completamente nuova, capace però di custodire l’essenza della vettura originale. La nuova 110 R è un omaggio all’eleganza semplice e alle proporzioni equilibrate del modello storico, con volumi netti, superfici pulite e dettagli ispirati al mondo del motorsport.

Proprio il legame con le competizioni è uno degli elementi centrali di questa reinterpretazione. Nel concept emergono infatti richiami diretti alla storia sportiva del marchio, come i passaruota allargati, il roll-bar interno, i cerchi con fissaggio centrale e le nervature sul cofano, tutte soluzioni che evocano la leggendaria 130 RS, una delle auto da corsa più famose della tradizione Skoda.

