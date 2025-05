Dopo quasi quarant’anni torna la Skoda Favorit con un design più moderno

Skoda ha presentato un’interessante rivisitazione di una delle sue auto più iconiche: la Favorit, un’automobile che ha segnato un’importante svolta per la casa automobilistica ceca. Prodotta durante gli anni della Guerra Fredda e presentata nel 1987 alla Fiera Internazionale di Brno, la Skoda Favorit fu la prima vettura del marchio a trazione anteriore e l’ultima prima dell’acquisizione da parte del Gruppo Volkswagen. Nelle intenzioni del produttore, doveva rappresentare una svolta per modernizzare la gamma e colmare il divario con le auto dell’Europa occidentale. Per questo fu dotata di una carrozzeria firmata dal celebre studio di design italiano Bertone.

Oggi a distanza di trentotto anni, il designer Ljudmil Slavov (in collaborazione con il collega David Stingl) ha realizzato una visione della Skoda Favorit utilizzando il nuovo linguaggio di design Modern Solid che la casa automobilistica ha presentato nel 2022.

Il concept della nuova Skoda Favorit



Il progetto che ha portato allo sviluppo di questo concept ha richiesto 120 ore di lavoro e ha ampliato quello che era il design originale di un’auto che aveva uno stile pulito e semplice (dalle linee a tratti squadrate com’era comune all’epoca). La nuova versione trasforma la Favorit in un crossover elettrico, allontanandola dalla forma originaria di berlina a due volumi.

Nonostante il designer abbia attinto all’attuale linguaggio di design di Skoda, non tutti gli elementi del concept della nuova Favorit adottano le soluzioni di design della casa automobilistica. Un esempio evidente è l’assenza del frontale Tech-Deck (che troviamo per esempio nelle nuove Enyaq RS ed Elroq RS).

Inoltre, il concept della nuova Skoda Favorit riprende molti elementi distintivi del modello originale senza per questo avere un aspetto retrò. Della prima versione è stato ripreso il design dei fari anteriori, mentre del tutto nuove sono le portiere. L’apertura delle portiere laterali è affidata a una maniglia unica integrata nella carrozzeria, suddivisa al centro per permettere l’accesso indipendente a ciascuna porta.

C’è anche una versione rally

Nulla è stato detto, invece, sulla meccanica in quanto si tratta di una sorta di esercizio di stile all’interno di una. Il lavoro di Ljudmil Slavov non si è però fermato qui, ma si è spinto oltre realizzando un altro concept della Skoda Favorit. È una, ispirata alla tradizione rallystica, che mostra, una scelta introdotta durante lo sviluppo per richiamare i paraurti in plastica della Favorit originale.