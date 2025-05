Auto elettriche, l'UE bacchetta l'Italia: crei condizioni favorevoli alle BEV

La Commissione Europea ha annunciato che l’Unione Europea è sulla buona strada per centrare gli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Green Deal. Sicuramente una buona notizia ma, contestualmente, la Commissione ha pubblicato le valutazioni dei piani nazionali per l’energia e il clima dei singoli Paesi UE e per quanto riguarda l’Italia, Bruxelles ha “bacchettato” il nostro Paese sul ritardo nelle auto elettriche.

La Commissione, infatti, invita il nostro Paese a “creare un quadro favorevole per la diffusione di veicoli elettrici, anche attraverso incentivi fiscali come la tassazione delle auto di proprietà e delle auto aziendali basata sulle emissioni di CO2“.

FARE DI PIÙ PER LE AUTO ELETTRICHE

Insomma, nella valutazione del Piano nazionale per l’energia ed il clima (Pniec), la Commissione Europea chiede un maggiore sforzo per incentivare la diffusione delle BEV, non una novità in senso assoluto. Del resto, lo sappiamo bene, rispetto agli altri grande Paesi europei, l’Italia è in ritardo e i numeri di mercato delle auto elettriche sono ancora piuttosto limitati. Nella valutazione, la Commissione incoraggia l’Italia a garantire un’attuazione tempestiva e completa delle misure necessarie per raggiungere i propri obiettivi nazionali, prestano appunto particolare attenzione ad alcuni temi come quello delle BEV.

La Commissione chiede quindi all’Italia di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili nel settore dei trasporti con una serie di misure che permettano di creare un quadro favorevole per la diffusione delle auto elettriche. Vedremo come risponderà l’Italia a queste richieste. E parlando di incentivi, ricordiamo che a breve dovrebbero arrivare maggiori informazioni sul nuovo Ecobonus 2025 dedicato alle auto elettriche che sarà reso disponibile grazie ai 597 milioni di euro dei fondi Pnrr per l’installazione delle colonnine che non sono stati utilizzati.