Per scoraggiare tentativi di effrazione.

Non rischiare: proteggi la tua auto con questo bloccasterzo in offerta a meno di 30€
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 20 gen 2026

I sistemi di sicurezza e gli antifurto hanno fatto enormi passi in avanti dal punto di vista tecnologico. Eppure questa evoluzione non riduce l’utilità e l’efficacia dei sistemi “tradizionali”. Il bloccasterzo meccanico, tanto per dirne uno, è ancora una soluzione efficace per ridurre il rischio che i ladri possano rompere il vetro dell’auto o forzarne la serratura nel tentativo di rubare il mezzo. Il bloccasterzo, come quello Tevlaphee in offerta oggi su Amazon con un interessante 41% di sconto, non sostituisce i dispositivi elettronici e quelli di rilevamento, ma li supporta per aumentare la sicurezza. Anche e soprattutto come deterrente ben visibile per i ladri.

Come funziona un bloccasterzo a serratura rinforzata

Il bloccasterzo Tevlaphee è sostanzialmente una barra rigida, progettata per essere fissata al volante dell’auto. Lo scopo è impedirne la rotazione. Prevede una struttura in acciaio temprato e lega metallica, una combinazione pensata per resistere a urti, tagli e tentativi di forzatura.

Tevlaphee Blocca Sterzo per Auto Antifurto di Bloccaggio Dispositivi Serratura dello Volante Universale Antifurto immobilizzatore con 3 Chiavi Bloccasterzo(Nero)

29,3849,99€-41%
Vedi l’offerta

L’apertura e la chiusura avvengono tramite una chiave con profilo a doppia mezzaluna. Significa che è sagomata su entrambi i lati con una curvatura semicircolare. È un tipo di serratura più complesso da forzare rispetto a quelli tradizionali. Un dettaglio (che tale non è) che aumenta il valore e l’efficacia di questo strumento. E poi c’è anche una funzione autobloccante che consente di installare il dispositivo tirando la leva, senza bisogno di avvitare o regolare manualmente la chiusura.

Bloccasterzo auto in offerta a meno di 30€

Un aspetto interessante è l’integrazione di un’estremità metallica. A cosa serve? È progettata per fungere da martello di emergenza. In caso di necessità, infatti, questa parte può essere utilizzata per rompere il vetro e uscire dall’abitacolo. È un’eventualità rara, certo, ma in caso di incidente con le portiere che sono bloccate, quello che altrimenti sarebbe un oggetto inutile può diventare salvavita.

