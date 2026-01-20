Mazda rinvia la sua prima elettrica su piattaforma dedicata: slitta al 2029. Priorità alle ibride

Mazda sembra che abbia deciso di ritardare i piani per il lancio della sua prima auto elettrica su piattaforma dedicata originariamente prevista per il 2027. Stando a quanto riporta Nikkei, la prima vettura basata su questa piattaforma sarebbe stata posticipata al 2029. I motivi? Questa decisione sarebbe dovuta alle mutate condizioni di mercato e alla domanda di auto elettriche che non cresce quanto sperato. Sebbene un portavoce della casa automobilistica abbia affermato che Mazda non ha annunciato nulla di ufficiale, non ha nemmeno smentito le indiscrezioni riportate dalla stampa giapponese. In una dichiarazione ad Autonews, ha affermato:

Continuiamo a promuovere lo sviluppo tecnologico dei nostri veicoli elettrici a batteria proprietari, sulla base della nostra strategia, e determineremo i tempi della loro introduzione valutando attentamente le tendenze normative in ciascun Paese e l’evoluzione delle esigenze dei clienti.

Dichiarazione che fa pensare che effettivamente ci potrebbe essere un rinvio in base all’evoluzione del mercato.

PRIORITÀ ALLE IBRIDE

Stando al rapporto della stampa giapponese, rinviata la prima auto elettrica su piattaforma dedicata, Mazda si concentrerebbe maggiormente sui modelli ibridi, un segmento di mercato che sta crescendo molto in Europa e non solo. Se fosse davvero così come riporta Nikkei, Mazda si unirebbe alle altre case automobilistiche che hanno rivisto i loro piani di elettrificazione, puntando di più sulle motorizzazioni tradizionali o sull’ibrido dato che l’adozione delle auto elettriche non sta procedendo come auspicato. Non rimane che attendere novità per capirne di più.

Vale la pena di notare che Mazda aveva già iniziato a testare su strada la sua piattaforma dedicata alle auto elettriche. A novembre 2025, avevamo infatti visto le foto spia di un muletto con cui Mazda stava collaudando la nuova meccanica. Fino ad ora, infatti, le sue auto elettriche o utilizzavano una piattaforma per i modelli endotermici opportunamente adattata, oppure venivano realizzate grazie alle joint venture con i partner cinesi, utilizzando quindi le loro piattaforme.