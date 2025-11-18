Mazda, questa è la sua prima auto elettrica su piattaforma originale | Foto spia

Mazda ha iniziato a testare su strada la sua prima auto elettrica dotata di una piattaforma originale, cioè realizzata appositamente per i modelli a batteria. La sua prima BEV, il crossover MX-30 poggiava in realtà sulla medesima piattaforma della CX-30. I più recente modelli elettrici come la Mazda6e sono in realtà il frutto di una partnership con Changan, casa automobilistica cinese. Le cose stanno però per cambiare e come parte del suo piano industriale, la casa automobilistica giapponese sta sviluppando una piattaforma dedicata alle BEV con cui lanciare un primo modello nel corso del 2027.

Sebbene Mazda stia lavorando in più direzioni, anche sui carburanti alternativi, deve comunque guardare al futuro quando l’elettrificazione avrà preso completamente piede. Per tale motivo, sta lavorando a nuove architetture per i suoi modelli del futuro.

TEST IN CORSO

Dalla California arrivano una serie di scatti spia che mostrano un prototipo di un SUV Mazda. Sotto alla carrozzeria posticcia si nasconderebbe proprio la nuova piattaforma su cui la casa automobilistica sta lavorando. A prima vista sembra una CX-80 ma ci sono alcuni elementi posticci della CX-90. Si nota poi la griglia anteriore completamente chiusa, a riprova che si tratta di un veicolo elettrico. Insomma, Mazda sta testando la meccanica della futura elettrica e anche se la carrozzeria appare provvisoria ci fa comunque capire che il futuro modello di serie sarà un SUV con dimensioni confrontabili a quelle di una Hyundai IONIQ 5 e della Tesla Model Y. Questi modelli non sono stati citati a caso perché il muletto Mazda viaggiava in convoglio con queste due vetture, probabilmente per effettuare alcune comparative.

ARRIVA NEL 2027

Per la presentazione della nuova elettrica su piattaforma originale ci vorrà ancora diverso tempo. Sicuramente nei prossimi mesi emergeranno maggiori informazioni, insieme a nuove foto spia che ci permetteranno di capire di più anche sul design del nuovo modello.