Il set di cacciaviti con 145 accessori da avere sempre a disposizione

Ci sono interventi che chiunque abbia un’auto o una moto si trova prima o poi a dover affrontare. Smontare un pannello di plastica per la sostituzione del filtro, sostituire una lampadina, intervenire sulla strumentazione del manubrio o installare un accessorio come una dashcam o un modulo Bluetooth. Operazioni semplici, ma che richiedono comunque strumenti adeguati. Per farlo non sempre si ha a disposizione la cassetta degli attrezzi e anche quella più fornita spesso manca di quella punta per quella specifica vite.

Un’interessante soluzione è quella data dallo Xiaomi DELIXI 145-In-1. Si tratta di un set completo e fornito in una pratica valigetta nella quale trovare facilmente tutto quello di cui si ha bisogno. E ora gli ultimi pezzi sono in offerta su eBay a meno di 50€.

Una piccola cassetta degli attrezzi sempre a disposizione

Non si tratta del classico cacciavite da tenere nel portaoggetti per avvitare una vite allentata, ma di un kit completo. Contiene infatti ben 132 punte magnetiche di precisione in diverse forme e misure, adatte a intervenire su viti piccole, come quelle che si trovano nei comandi interni di moto e scooter o nei sensori delle auto più moderne. La presenza di accessori specifici per lo smontaggio, come la ventosa o le pinzette, rende più agevole anche la gestione di piccoli display, cover o moduli elettronici.

Utile sia in garage che durante i viaggi più lunghi, il kit può essere inserito senza ingombri nel bagagliaio dell’auto, nel vano sottosella della moto o in uno zaino. In situazioni d’emergenza o semplicemente per regolare un supporto per smartphone o una dashcam, avere con sé strumenti così compatti e completi può fare la differenza.

Il manico ergonomico garantisce una presa comoda, mentre l’asta flessibile permette di raggiungere anche i punti più nascosti. È una soluzione ideale per motociclisti e automobilisti, per avere una piccola cassetta degli attrezzi sempre a disposizione. Ma è anche un accessorio indispensabile in casa per tante piccole attività quotidiane. Un kit così completo e utile a un prezzo davvero conveniente.