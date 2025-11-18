Hyundai si prepara a mostrare il Concept Crater al Salone dell'Auto di Los Angeles

Nel futuro di Hyundai sembrerebbe esserci un nuovo veicolo off-road, che attualmente è solo un concept, dalle caratteristiche molto interessanti e con poca timidezza nello sporcarsi le ruote. Si chiama Crater ed è una show car dall’aspetto robusto che potrebbe rappresentare la prossima direzione di design di Hyundai orientata all’avventura. Il suo debutto è previsto per questa settimana al Salone dell’Auto di Los Angeles. Il suo nome, che non va confuso con la subcompatta Hyundai Creta venduta in Asia, suggerisce qualcosa di spettacolare, presunzione confermata dalle prime immagini teaser. Che possa diventare una rivale di Ford Bronco o Toyota Land Cruiser ancora non è dato saperlo ma, da quello che dicono le immagini, sembrerebbe proprio di si.

Sappiamo però che il concept Crater risulta alto e deciso, con sbalzi corti, parafanghi aggressivi ed elementi di illuminazione che vogliono creare un’atmosfera futuristica, senza rinunciare alla funzionalità. Hyundai conferma la sua intenzione di esplorare un’identità più aggressiva e fuoristradistica per il brand, segnale che i pacchetti stilistici “XRT" potrebbero presto evolversi in qualcosa di molto più prestazionale.

Attualmente Hyundai può contare su una gamma che negli anni si è popolata di crossover ma la realtà è che manca un vero eroe da fuoristrada, veicolo che, talvolta, i clienti cercano sempre di più quando si avvicinano ad un brand. Il concept restituisce l’impressione di essere proprio un veicolo del genere, a prescindere dal fatto che si tratti di un SUV elettrico pronto per i trail o semplicemente di un segnale che le varianti XRT saranno pronte a migliorarsi ulteriormente nelle loro capacità off-road.

Aspetti come una griglia chiusa e le superfici lisce del teaser suggeriscono l’elettrificazione, ma ancora non sono stati confermati i dettagli del sistema propulsivo. Se dovesse diventare un SUV di serie, sembrerebbe più probabile un propulsore a combustione interna e questo porrebbe Hyundai nel pieno di una competizione con marchi come Ford e Jeep. E’ molto interessante notare lo sforzo che la casa coreana sta facendo per il fuoristrada dopo l’insuccesso del pick-up leggero Santa Cruz. La casa automobilistica vede infatti un valore reale nel mantenere vivo lo spirito di esplorazione e, se il design del Crater al momento della sua uscita dovesse in linea al suo nome, potrebbe avere un grande impatto.

La presentazione sarà trasmessa in live streaming sul canale Youtube Hyundai USA a partire dalle 18:45 CET del 20 novembre, inoltre Crater Concept rimarrà in esposizione durante i giorni di apertura al pubblico a Los Angeles da venerdì 21 novembre e domenica 30 novembre.