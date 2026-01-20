Benelli BKX 125 e BKX 125 S, arriva nelle concessionarie la nuova generazione

In attesa della Benelli TRK 902 Stradale (la crossover da granturismo in arrivo nei prossimi mesi), Benelli porta nelle concessionarie le nuove BKX 125 e BKX 125 S. Una coppia di moto leggere, agili e cariche di personalità. Due modelli pensati per chi muove i primi passi su strada o in fuoristrada. Alla piattaforma tecnica condivisa si sviluppano due declinazioni ben distinte. La prima, votata all’avventura. La seconda, decisamente più urbana.

Gli elementi in comune

Solidità, reattività e facilità di utilizzo. Queste le parole d’ordine che definiscono la base tecnica delle due Benelli. A offrire questi risultati è il telaio a traliccio realizzato in acciaio. Il motore da 125 cc – un monocilindrico a quattro tempi raffreddato a liquido – permette di ottenere 15 CV a 9.500 giri. Potenza supportata da una coppia di 12 Nm che si avverte già ai 7.000 giri. Grazie al lavoro del corpo farfallato da 30 mm e dell’iniezione elettronica, la risposta del motore risulta costante e priva di strappi. Nonostante le prestazioni, l’unità rimane estremamente efficiente: la conformità allo standard Euro 5+ si traduce in emissioni contenute (53 g/km di CO2)

La ciclistica prevede sospensioni di qualità superiore per la categoria. Davanti lavora una forcella rovesciata da 41 mm, completamente regolabile in precarico, compressione ed estensione. Dietro c’è un monoammortizzatore con leveraggio progressivo, anch’esso regolabile. La corsa cambia a seconda del modello. La versione adventure offre 180 mm di escursione, mentre quella stradale si ferma a 150 mm. Anche l’impianto frenante è curato nei dettagli. All’anteriore c’è un disco da 280 mm con pinza a quattro pistoni. Al posteriore lavora un disco da 240 mm, gestito da una pinza flottante a singolo pistoncino.

Il design è firmato dal Centro Stile Benelli. Le linee sono tese e compatte, i volumi raccolti. Lo stile punta tutto sulla riconoscibilità e sulla funzionalità. A cambiare è soprattutto il frontale, dove si concentra il lavoro di differenziazione tra i due modelli. In comune rimangono le luci full LED, compreso il doppio elemento diurno a lama che attraversa il gruppo ottico anteriore. Al contrario paramani, fianchetti, cupolini e protezioni ottiche disegnano due identità precise.

Colori e grafiche contribuiscono a sottolineare le differenze tra i modelli. La versione S adotta toni a contrasto, con abbinamenti urban e accesi. La 125 standard gioca invece su finiture opache e palette naturali, ispirate al mondo dell’avventura. Entrambe condividono la strumentazione LCD ben leggibile in ogni condizione e una presa USB integrata, utile per ricaricare il telefono o altri dispositivi durante il viaggio.

Benelli BKX 125

La BKX 125 si rivolge a chi cerca una prima esperienza off-road. La ciclistica si completa con una sella a 860 mm e una luce a terra di 233 mm, quote che offrono sicurezza anche fuori dall’asfalto, supportate da un interasse di 1.430 mm e cerchi a raggi in lega d’alluminio da 19” e 17”. Buona l’autonomia garantita dal serbatoio da 12 litri (di cui 1,5 di riserva).

Benelli BKX 125 S

Chi invece predilige la città e l’asfalto troverà nella BKX 125 S una compagna agile e divertente. Rispetto alla BKX 125 l’altezza della sella scende a 820 mm. La luce a terra è pari a 198 mm, mentre il peso si ferma a 142 kg. Le ruote in questo caso sono in lega piena, con dimensioni da 17” sia all’anteriore sia al posteriore. Le quote ciclistiche e la risposta delle sospensioni sono studiate per garantire maneggevolezza, cambi di direzione rapidi e una posizione di guida attiva.

Prezzi e disponibilità

I due modelli sono già disponibili presso i concessionari. La BKX 125 viene proposta a 3.790€, mentre la 125 S parte da 3.390€.