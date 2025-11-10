Benelli TRK 902 Stradale, la crossover da granturismo in arrivo il prossimo anno

La partecipazione all’ultima edizione appena conclusasi di EICMA 2025 da parte di Benelli è stata ricca di novità. Oltre alla presentazione della nuova TRK 602 X, la casa pesarese ha ampliato la sua gamma crossover con la TRK 902 Stradale, un modello completamente nuovo pensato per chi vive la moto su strada e cerca comfort, protezione e tecnologia in un mezzo da viaggio. Evoluzione più matura della famiglia TRK, la Stradale rappresenta la controparte turistica della TRK 902 Xplorer (presentata come concept all’EICMA dello scorso anno) e debutterà sul mercato nel corso del 2026.

Le caratteristiche della TRK 902 Stradale

La Benelli TRK 902 Stradale si caratterizza per un motore bicilindrico da 904 cc, capace di erogare 95 CV e 90 Nm di coppia massima. Il propulsore è gestito da un sistema elettronico Bosch Ride by Wire che assicura efficienza e risposta fluida anche nei tragitti su strada. Il telaio in acciaio si combina con sospensioni Marzocchi a corsa ridotta e freni Brembo, per una guida precisa e stabile su asfalto. La ciclistica è completata da cerchi da 17” equipaggiati con pneumatici Pirelli Angel GT II, perfetti per chi percorre lunghi tratti in autostrada o tra curve di montagna.

Tra gli elementi distintivi c’è il nuovo parabrezza regolabile elettricamente, pensato per offrire la massima protezione dall’aria in ogni condizione di guida. La sella più bassa, fissata a 805 millimetri da terra, migliora l’accessibilità per un pubblico più ampio, mentre il serbatoio da 20 litri garantisce autonomia adeguata anche per i lunghi viaggi.

La dotazione tecnologica è tra le più complete mai viste su un modello Benelli. La strumentazione, infatti, prevede un display TFT da 7” con navigatore integrato, a cui si aggiungono le modalità di guida, il cruise control, il quickshifter, il controllo di trazione, l’ABS disinseribile, il monitoraggio della pressione degli pneumatici e il comfort riscaldato su sella e manopole.

Dopo il successo delle TRK 502 e 602, con la TRK 902 Stradale Benelli punta ora a una clientela più esigente, proponendo una moto potente, ben equipaggiata e adatta a chi cerca un mezzo da viaggio completo, moderno e accessibile.