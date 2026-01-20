Hyundai e Kia: con il V2G l'auto diventa un power bank

Non si parla solo di auto. Hyundai Motor Group sta infatti spostando l’attenzione anche sull’energia, e non è un dettaglio. I servizi Vehicle-to-Everything (V2X), che il Gruppo sta portando avanti su più mercati, raccontano un’idea diversa di veicolo elettrico: non più soltanto qualcosa che si ricarica e riparte, ma una sorta di riserva mobile, utile anche quando l’auto resta ferma.

Il quadro è ancora in evoluzione e cambia a seconda delle aree geografiche. In Corea e in Europa il lavoro si concentra sul Vehicle-to-Grid (V2G), cioè sul collegamento diretto tra veicoli e rete elettrica. Negli Stati Uniti, invece, si guarda soprattutto al Vehicle-to-Home (V2H). Ovvero l’auto diventa una fonte di energia per la casa. Due strade diverse, stesso punto di arrivo. Provare a far dialogare mobilità ed energia in modo più stretto di quanto avvenuto finora.

“L’idea è offrire ai clienti un’esperienza che non si esaurisce nella guida“, spiega Hokeun Chung, Executive Vice President of Future Strategy Division di Hyundai Motor Group. “Con il V2G l’auto elettrica entra nella gestione quotidiana dell’energia“. Secondo il Gruppo, l’estensione di questi servizi, in Corea come fuori, può rafforzare la competitività dei modelli elettrici e aprire spazi nuovi in un mercato, quello energetico, che sta cambiando rapidamente. Resta da capire con quali tempi e con quale risposta da parte degli utenti.

Corea, Jeju come laboratorio del V2G

Entro la fine del 2026 Hyundai Motor Group avvierà il primo servizio pilota V2G della Corea sull’isola di Jeju, utilizzando Kia EV9 e Hyundai IONIQ 9. Una scelta tutt’altro che casuale: l’isola è spesso alle prese con un surplus di energia rinnovabile, difficile da gestire nei momenti di bassa domanda.

Qui i veicoli elettrici diventano una risorsa strategica per la rete, in grado di assorbire energia quando ce n’è in eccesso e restituirla nei momenti di picco. Il progetto nasce da una collaborazione pubblico-privato: il Gruppo coordina e gestisce l’intero servizio, la Provincia Autonoma Speciale di Jeju lavora sugli adeguamenti normativi, KEPCO facilita l’integrazione nella rete di distribuzione e Hyundai Engineering analizza le operazioni delle infrastrutture di ricarica, guardando già agli sviluppi futuri.

Grazie al mercato energetico in tempo reale di Jeju, i partecipanti potranno ricaricare l’auto quando l’energia costa meno e rivenderla alla rete quando la domanda sale. Un meccanismo che aiuta la stabilità del sistema e, allo stesso tempo, può ridurre i costi complessivi. Se il test darà i risultati attesi, il V2G sarà esteso a livello nazionale.

Europa, il V2G orientato al cliente

In Europa il debutto è previsto nei Paesi Bassi entro la fine del 2026. Hyundai Motor Group sarà il primo costruttore a lanciare un servizio V2G realmente centrato sul cliente, evoluzione naturale del servizio di Smart Charging (V1G) introdotto a inizio anno.

La tecnologia di ricarica bidirezionale dei modelli Hyundai e Kia consente una gestione automatizzata. L’auto si ricarica nelle fasce orarie più convenienti e restituisce energia alla rete quando i prezzi salgono. Il risultato è duplice. Bollette più leggere per i clienti e nuova capacità di creare valore partecipando attivamente al mercato energetico.

Nei Paesi Bassi, ad esempio, dove i prezzi dell’elettricità sono elevati e la rete è sempre più variabile, il V2G può fare la differenza. Come? Contribuendo alla stabilizzazione del sistema e facilitando l’integrazione delle fonti rinnovabili. In una prima fase il servizio sarà disponibile per Hyundai IONIQ 9 e Kia EV9, con un’estensione graduale ad altri modelli e ad altri mercati europei.

Stati Uniti, il V2H come scudo energetico per le famiglie

Negli Stati Uniti il focus è sulla sicurezza e sulla continuità energetica. Nel breve termine il Gruppo lancerà i servizi Vehicle-to-Home, pensati per affrontare blackout e picchi di domanda, spesso legati a eventi climatici estremi.

Il V2H utilizza l’energia accumulata nella batteria dell’auto per alimentare la casa. Kia ha già avviato il servizio nel febbraio 2025 con EV9, mentre Hyundai introdurrà la funzione a partire da IONIQ 9. In seguito sarà estesa anche a Kia EV6. Oltre a fungere da fonte di emergenza, il sistema permette di immagazzinare energia nelle ore non di punta e usarla quando serve di più, con potenziali benefici economici per le famiglie.